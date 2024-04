新巡演有台灣與香港！Super Junior持續與MAMAMOO競爭2024來台次數TOP1

昨(18)日,SM娛樂正式公告Super Junior全新亞洲巡迴演出訊息,其中包含了台灣台北場與香港場,台灣場的宣告也使Super Junior與MAMAMOO競爭訪台次數冠軍白熱化。

Super Junior全新亞洲巡演名「2024 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉」,是成員們特別企劃,希望跳脫以往的Super Show風格呈現給粉絲,主要是照粉絲的願望設計表演內容。從6月起展開,台北與香港均有兩場,台北8月17日及8月18日,香港9月6日與9月7日。



Super Junior一向很注重台灣E.L.F.,不過今年來台次數之高反倒讓E.L.F.「很害怕」,害怕荷包不保。包含小分隊與個人活動,數來台次數將至少5次,數場次高達11場:

2024 Super Junior領先

1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/29 圭賢《Restart》簽售會in Taipei

3/23 D&E《606》預售特別簽名會-台北

3/24 D&E《606》預售特別簽名會-高雄

3/24 D&E 7-ELEVEN高雄櫻花季

3/20 L.S.S.THE SHOW:Th3ee Guys in TAIPEI

5/04 圭賢 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

5/05 圭賢 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

8/17 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉in TAIPEI

8/18 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉in TAIPEI





和Super Junior競爭激烈的MAMAMOO,同樣有小分隊和個人活動,數來台次數一樣5次,數場次則是8場略遜一籌:

2024 MAMAMOO暫居第二

3/22 華莎 7-ELEVEN高雄櫻花季

4/06 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in TAIPEI

4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

4/20 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

4/21 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

5/05 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in KAOHSIUNG

6/16 華莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei



MAMAMOO是去年來台冠軍,來了6次共7場演出;INFINITE與Super Junior並列亞軍,均來台4次共5場演出。排在他們之後的是M.O.N.T與N.Flying,均3次但M.O.N.T 4場。

2023冠軍MAMAMOO

1/14 MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] – TAIPEI

1/15 MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - TAIPEI

7/09 MAMAMOO+ 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

10/22 MAMAMOO+ ‎1ST FAN CONCERT TWO RABBITS CODE’ - ASIA TOUR in TAIPEI

12/16 MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT ‘TWO RABBITS CODE’ - ASIA TOUR in KAOHSIUNG

12/23 輝人 台南好Young耶誕跨年-搖滾耶誕演唱會

12/31 華莎 臺北最High新年城



[#마마무]



[MY CON]

- TAIWAN



대만에서도 마마무에게

힘찬 응원과 사랑을

보내 주신 무무 여러분☺



마마무와 함께 한 주말이

무무 여러분에게 잊지 못할

시간으로 남겨지길 바랍니다#MAMAMOO #무무 #MY_CON pic.twitter.com/gS27394J23 — 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) January 15, 2023

2023亞軍(並列)INFINITE

4/09 南優賢 FAN CON [SECRET HOTEL NAMU:無與倫比的一天] IN TAIPEI

6/11 金聖圭 ‎CONCERT ‘LVⅡ - Like your Vibes’ IN TAIPEI

9/02 INFINITE ‎CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉 IN TAIPEI

9/03 INFINITE ‎CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉 IN TAIPEI

12/02 張東雨&李成烈 FAN MEETING IN TAIPEI



[PHOTO]



20230903 @ 2023 INFINITE CONCERT <COMEBACK AGAIN> in TAIPEI



인스피릿과 함께한 오늘도 행복

공연장 가득한 함성과 사랑에 감동 그 자체였던 하루였는데요!

잊지 못할 추억을 만들어 주셔서 감사합니다!

#인피니트 #INFINITE#CONCERT #COMEBACK_AGAIN#TAIPEI pic.twitter.com/mDPF8w2x13 — INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) September 3, 2023

2023亞軍(並列)Super Junior

5/13 厲旭 韓國文化觀光大展

7/29 D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] IN TAIPEI

7/30 D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] IN TAIPEI

11/25 藝聲 Solo Concert - Unfading Sense in TAIPEI

12/23 厲旭 BAR BO 祭



2023 M.O.N.T

7/15 PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(下午加場)

7/15 PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI

9/19 M.O.N.T Fan Con in Taipei

11/25 PEAK TIME ENCORE CONCERT IN KAOHSIUNG

2023 N.Flying

4/15 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI

7/30 李承協&柳會勝 LIVE‘FOREST OF 2RAVELERS’ IN TAIPEI

12/31李承協&柳會勝 桃園星際城STARUP跨年晚會

上述小編辛苦整理的意思就是……請各團繼續競爭下去(不負責任發言)……

(*以上資訊若有任何錯誤,敬請指教*)

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞