INFINITE時隔七年以「完全體」回歸!更用心準備「逆應援」當成彩蛋送台粉

韓國實力偶像男團INFINITE時隔七年以「完全體」在台舉辦全新巡迴演唱會《COMEBACK AGAIN》，出道十三年的他們歷經團員當兵退伍、告別舊東家在新公司INFINITE COMPANY合體後展現團魂不滅精神的一面人氣依舊，9/2、9/3一連兩天在新北工商展覽館的演唱會不僅開票就創門票秒殺紀錄，兩場更吸引共六千名爆滿粉絲朝聖，讓人見識到INFINITE的無限魅力！

此次是INFINITE出道13年來第三次在台灣舉辦大型演唱會，有別於前兩次開唱，再次合體的INFINITE展現十足的團結力及新氣象，不僅從歌單、舞台設計到舞蹈編排全都由六位成員親力親為參與籌備策畫，寵粉的他們更一口氣準備了從出道以來25首經典好歌饗歌迷，其中開場特別以膾炙人口的出道曲 〈Come Back Again〉( 再次回來吧 ) 象徵INFINITE氣勢回歸與INSPIRIT們（粉絲名）團聚，緊接著充滿動感的 BTD (Before The Dawn)的前奏一下令粉絲集體尖叫，當全員跳起魅惑及力道感滿滿的招牌「蠍子舞」更掀全場高潮，再來第三首更唱起曾登2012美國Billboard 告示牌K-POP排行榜冠軍的〈The Chaser〉( 追擊者) 拉起粉絲高漲情緒，全體熱情呼喊瘋狂尖叫聲震耳欲聾！



而接連獻唱多首粉絲喜愛的〈BAD〉、〈TELL ME〉、〈Last Romeo〉等金曲的INFINITE把粉絲拉進時光隧道，當唱起經典成名曲〈Be Mine〉(成為我的人)彷彿對粉絲呼喊示愛，令在場INSPIRIT們集體戀愛，頓時掀起無限回憶殺！ 除了經典金曲外，七月底甫發行全新迷你專輯《13egin》的INFINITE也趁著這次開唱攜新作來台首唱兩首新歌〈New Emotion〉、〈時差〉，現場演唱實力搭配全新編排的舞蹈，讓整場演唱會充滿彩蛋驚喜！值得一提的是，這次演唱會上特別獻唱了〈The Eye〉這首歌似乎特別應景，原來這首中文名為〈颱風〉的經典歌2016年發行時台灣剛好遇到三颱來襲的天氣，這次相隔多年再次來台開唱獻唱這首〈The Eye〉又碰巧遇到三颱環繞，歌名巧合不僅十分「應景」成為粉絲間的話題，也足見「無限」魅力無法擋，連颱風都被吸引來共舞助陣！



寵粉無極限的INFINITE除了演唱會獻唱經典給足驚喜外，先前金聖圭曾在台北場演唱會做的手幅「逆應援」讓粉絲感動不已，這次趁著全員合體開唱，成員們也特別準備了「逆應援」當成彩蛋送給粉絲。表達粉絲對他們不離不棄的支持，讓現場洋溢著溫馨氣氛。



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