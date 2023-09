M.O.N.T預告明天逛夜市！Roda自曝昨日一人大吃5塊雞排！Bitsaeon竟是隱藏的舞蹈高手！

在南韓選秀節目《Peak Time》中擊敗強敵最終獲得第六名的團體M.O.N.T再度來台開唱,雖是FAN-CON《Will you be my mint》但他們卻努力準備了十多首曲目要送給台灣的粉絲們,也相當努力與粉絲們進行遊戲環節,也貼心準備了多首中文歌曲,9月19日生日的Roda也在台上歡樂慶生。

與上次演出的感覺不同,M.O.N.T本次搭配了LIVE Band希望給大家更新鮮的感受,一登場就帶來輕快歌曲「Something」並與大家分享再次來台的心情,Roda說因為是第二次來台北了,覺得有點熟悉,而且上一次來不及去逛夜市有點可惜,所以明天特別多留一天要到處走走逛逛,更打算吃遍除了芒果冰跟牛肉麵以外的所有美食。



曾長時間在青島生活的Roda,中文自然相當棒,他自曝昨天吃了5片雞排,覺得真的太美味,並且希望能夠在台北買房子,考慮長住台北,而Bitsaeon則是表示自己昨日吃了許多由粉絲們應援的麵包,原來大家還記得他愛吃的東西,讓他覺得相當幸福,粉絲們聽了也相當開心。最近的M.O.N.T正在忙於錄製新專輯,Roda更說自己正在準備畫展中,真是相當多才多藝。



在遊戲環節,更要M.O.N.T表演即興舞蹈,結果音樂一播出,竟全都是女團的超人氣歌曲,包含「Next Level」「Hype Boy」「Queencard」「Flower」等等,讓Roda有些手足無措,不過Bitsaeon卻老神在在,一首一首表現出女團的招牌舞步,可說是隱藏的舞蹈高手,不過Roda倒也能隨著音樂風格跳出自己的感覺,粉絲們一致表示「給過」!兩人在哼歌曲猜謎的環節,與粉絲們也默契十足,答對許多題目,相當精采。



9月19日生日的Roda,更是被突然推出的蛋糕嚇了一跳,他開心地許願趕緊發行新專輯並且銷售大成功,能夠再來台北舉辦大型的演出,兩人看見粉絲們的排字應援相當感動,也不忘合照留念。安可曲目他們更準備了連續三首中文歌曲,分別是周興哲的「你好不好」、周杰倫的「霍元甲」以及婁俊碩的「Colorful」送給粉絲們,中文咬字相當清晰,可說是誠意滿滿。



