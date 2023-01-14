Apink主唱恩地台北開唱! 驚喜送上中文歌<如果可以>

韓國人氣女團Apink主唱EUN JI鄭恩地，今天1月14日晚上6時在台北舉行“2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”演唱會。在時隔接近四年後再次來到台灣跟歌迷見面，作為今次巡迴演唱會首爾站後的第一站，恩地為粉絲（PANDA）準備了18首歌曲，在超過兩小時的演出中用心演唱，為觀眾送上一個完美的音樂之旅。

回應今次演唱會主題，EUN JI鄭恩地先以新專輯《log》中的主打作<나에게로 떠나는 여행>(Journey For Myself)揭開今晚的音樂旅程，接著繼續保持輕快的節奏，為觀眾們送上 。恩地也希望再炒熱粉絲的熱情，因此特別準備了solo出道主打作<하늘바라기>(Hopefully Sky)，再加上之後的 以及 <너란 봄>(The Spring)，三首歌迷們非常熟悉的歌曲。而以應援認真而聞名的台灣粉絲也沒有讓恩地失望，在整齊的應援口號和全場亮起的手燈之下，令演唱會開始不久，就已成功把氣氛推上高峰，跟首爾場不遑多讓。



EUN JI鄭恩地得天獨厚的悅耳聲線，在換上另一套服裝後，她深情的<서른즈음에>(About Thirty)、<두고 왔나 봐요>(Stay)、<후>(Whoo)等歌曲，而歌迷也靜心細聽恩地的演繹。不少粉絲大讚EUN JI的現場演繹比CD還動聽，因為他們都可以感受到恩地在現場演唱時投入的感情，讓全場PANDA也聽得如痴如醉。除了歌聲動聽，EUN JI更非常寵粉，她知道台灣粉絲已經差不多四年沒有跟她見面，所以就很貼心的，擔心台上的露營椅位置放得太後，讓大家沒法清楚看到她。EUN JI就主動把椅子搬到右側，希望大家容易看見，而粉絲對於恩地的貼心舉動，更報以熱烈的歡呼！



接著驚喜來了，在恩地演唱完<너의 밤은 어때>(How’s Your Night)後，突然響起台灣觀眾相當熟悉的音樂，原來寵粉的恩地特別為粉絲準備了電影《月老》主題曲<如果可以>。意想不到是EUN JI唱起來的中文十分標準之餘，而且更非常有感情，比原唱韋禮安的版本，多了一份女性的柔情，令全場PANDA一起嗨爆！在安可部份EUN JI還為觀眾準備了熱門韓劇《酒鬼都市女人們》的OST<인생 한잔>(A Drink of Life)，聽著恩地的動聽歌聲，很容易再想起她飾演的姜智久，最後恩地也同樣以最新專輯內的另一首歌曲<흰수염 고래>(Blue Whale)，為本次的台灣演唱會畫下完美句號。



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