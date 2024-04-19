《背著善哉跑》編劇「魔改」原著小說8處大不同！樂隊原名竟叫「馬鈴薯餅」，男女主羈絆缺失重要一環！

金惠奫和邊佑錫主演的熱門新劇《背著善哉跑》改編自網路小說《明天的第一》，目前已更新到第4集，是時候分享劇版和原著的不同點！真心覺得編劇每一處修改都是神來之筆，讓羈絆和感性更深不止一層~

網路小說《明天的第一》由作家「金包」於2019年底開始連載，2021年推出網漫版尚未完結。 原著給出了「粉絲穿越回過去救偶像」的故事大綱，真人版在細節設定做了很多修改，看完以下七點絕對會感謝編劇！



1. 樂隊原名「馬鈴薯餅」人數5變4

劇中樂隊名叫Eclipse，有「日蝕」之意、十分帥氣，一共有4名成員。



原著裡的名字要草根很多，因為是老闆吃馬鈴薯餅時決定讓他們出道，所以團名就叫「馬鈴薯餅」...出道時是4人，二專回歸前突然加入第5位成員柳善宰。 老闆認為這是在擴張樂團世界觀，但在粉絲眼裡只是平白無故多出一個人，所以持續在網上攻擊善宰，直到2年後善宰離世。



2. 男主設定

劇中善宰原本是游泳運動員，因肩膀受傷才被迫轉行當偶像，因女主緣故鐘情薄荷糖。



原著裡男主一開始就是偶像練習生，只是一開始沒被選入出道組、經曆了挫折。喜歡巧克力類甜食，跟女主沒有關聯。



3. 女主設定

劇中女主讀高中時遭遇事故癱瘓，穿越前在應聘剪輯方面的工作。 因為男主一句話重拾生活希望，忠心追隨13年。



原著裡女主沒有受傷，穿越前是電視台的副導演，經常在電視台遇到男主。喜歡男主單純是因長相和嗓音，追星經歷只有2年。



4. 穿越設定

劇中男主34歲去世，女主穿越回15年前的高三，穿越「道具」是高價拍賣來的男主手錶。



原著裡則是男主23歲去世，女主穿越回6年前的高二，穿越道具是在路上偶然獲得的神秘懷錶。



5. 學校設定

劇中男女主學校相鄰且同屬一個財團，女主可以直接用跑的去男主學校。 但原著裡兩個學校有段距離，女主每次都是搭巴士前往，還在二手網站買了男主學校的體育服作為偽裝。



6.男主死因

劇中尚未揭曉，原著裡是男主把感冒藥和安眠藥混在一起吃導致去世（有點傻眼...），所以女主穿越後主攻方向是告訴男主失眠和服藥方面的知識（有點弱...）

7. 原著沒有男二

劇中宋建熙飾演的「金太成」是新增角色，原著男二位置只有「白仁赫」（李承協 飾），且跟男主不是競爭關係、反而更接近紅娘。





*雷預警！最後一點涉及原著結局！



8. 男女主設定

劇版設定就不贅述了，總之超級心動！！原著則保守得多：高中男主對女主從無感到喜歡，但穿越回去的女主認為自己終究會回到未來，所以一直跟高中男主劃清界限，結果就是失去「未來記憶」的高中女主和高中男主成為陌生人，只剩男主記得她曾來過... （原著粉表示這個走向也很有趣，但小編很難接受真人版也這樣拍啊啊啊啊）



韓網友一致稱讚編劇是天才，包括看過原著的人也認為改變很讚，每一項都讓兩人的羈絆更加深厚、心動指數更加爆表，不愧是為《女神降臨》擔任劇本的李詩恩編劇，接下來的劇情也讓人超級期待！

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