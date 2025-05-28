不愧是「灶咖女團」！MAMAMOO玟星Fancon果然有台灣！和日本海報還有變化

台灣灶咖（灶跤）大戰佼佼中的MAMAMOO（頌樂、玟星、輝人、華莎）可稱是「台灣灶咖女團」，昨（27）日玟星宣布了最新活動，將在台灣高雄舉行Solo粉絲見面會，「又」要來台灣。

MAMAMOO玟星去年個人在台灣就舉行或參與至少七次活動，今年3月也來台舉行正規一輯《Starlit of Twinkle》台北場簽售會。本月中旬玟星宣布在日本東京及大阪舉行Fan Concert「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] In JAPAN」，時間分別是7月4日與7月12日。沒多久輪到了「Moon Byul Fan Concert [sea;nema] in KAOHSIUNG」公布，就在7月26日於高雄流行音樂中心舉行。



1st Full Album Repackage [Starlit of Twinkle]

Encore - Taipei 팬사인회 완료



타이베이 별똥이들과 함께 한 선물 같은 하루

별이의 마음은 행복으로 가득 찼습니다



별똥이들에게도 행복이란 단어로

마음 깊이 새겨질 하루였길 바라요

#마마무 #MoonByul#Starlit_of_Twinkle… pic.twitter.com/D1cyhWNUnR — 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) March 30, 2025

據官方說明，「sea;nema」是「sea」（海）與「cinema」（電影）的合成詞，預告著將在仲夏夜的海邊展開特別相遇。Fan Concert日本與台灣版海報還做出差異，視覺表現了時間流逝，日本是陽光燦爛的藍天，台灣是夕陽西下的橙色天空，「仲夏夜感性倍增」。



有關高雄場「sea;nema」訊息請鎖定官方消息。順帶一提，玟星將於6月17日發行數位單曲〈ICY BBY〉（아이스 베이비），是時隔10個月推出的新曲，也將作為新專輯先行曲。雖然時隔10個月推出的新曲，但玟星上月曾翻唱在台發展的美籍華裔女歌手Karencici名曲〈愛你但說不出口〉，字幕選用繁體中文，引發台灣粉絲熱烈討論。

▼玟星上次發行的《Starlit of Twinkle》改版專輯主打歌〈Is This Love?〉



▼玟星上月翻唱Karencici名曲〈愛你但說不出口〉



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