「氣氛比昨天更熱烈！」INFINITE連兩日開唱，多次下台走入觀眾席！合照簽名比愛心樣樣滿足！

時隔五年再度以六人完整體訪台的INFINTIE，於9月2日及3日連續兩天在新北市工商展覽館開唱，兩日共吸引6000名粉絲同歡。

從開場影片一個個以素描方式呈現出帥氣的六位漫畫男子，當帷幕落下的那一刻，六人就像從漫畫中走出，引發全場尖叫聲。而INFINITE聖圭、優賢、成烈、東雨、L以及成種也立刻為大家賣力跳出他們的出道曲《再次回來吧》，近年來成員各自忙碌於許多領域，今日他們再度以這首歌曲當作開場，也象徵INFINITE不變的初心，令粉絲們滿滿感動。



INFINITE除了帶來超有魅力的舞台表演外，舞台上更是以Live Band方式演奏，將他們許多膾炙人口的歌曲改編成Rock版本，粉絲們更是能夠感受到地板的強烈震動。南優賢是與粉絲最多互動的成員，除了時常模仿翻譯老師說中文以外，還突然走下台問第一排的粉絲今日心得，INSPIRIT回答「超帥的！」南優賢也學了起來。他更用中文問大家：「有開心地享受嗎？」聽見台下INSPIRIT的回應，讓南優賢滿意地頻頻點頭說「Good Good」。



L問大家，透過舞台上播出的VCR，是否感受到INFINITE各人的魅力所在呢？南優賢趕緊追問「那我的魅力是什麼？是臉嗎？是鼻子嗎？還是嘴唇」說完還嘟嘴賣弄性感，跟大家說「Come On」。接下來INFINITE還帶來一連串浪漫的情歌，更是每位成員都走下台，與粉絲們近距離接觸，粉絲們紛紛和走近的成員們自拍或是比愛心，而INFINITE也非常有誠意，幾乎每一位都走到了場內的最後一排，讓坐在最後面的粉絲們也能近距離一睹他們的帥氣。



在INFINITE訪談影片中，他們也表達了本次準備回歸演唱會的過程與心情，希望讓大家再度想起那段美麗的回憶，同時也希望給大家創新的感覺，堅定的情誼讓他們覺得彼此的存在是家人也是朋友，更像是不可缺乏的空氣，成烈更是感性說出「沒有INFINITE就沒有我」，南優賢也說到INFINITE的代表圖案就是莫比烏斯環，而這個環是沒有終點的，也表示INFINITE沒有結束的一天。



接下來他們也與昨天一樣來了一段帶給粉絲的逆應援，舉著中文的字牌上面寫著「因為有你，所以期待以後千萬個一起過的明天」，優賢更表示這句話他們想了一整夜才決定，代表著給大家的心意，讓粉絲們相當感動。接下來也INFINITE也帶來了新專輯的歌曲《New Emotions》以及《時差》，更準備了許多扭蛋，六人分頭走下台拋向粉絲。



不能錯過的是INFINITE膾炙人口的歌曲《成為我的人》，南優賢還把剛剛演唱過的歌曲直接翻成中文版大唱「回來吧！回來吧！」「當男人陷入愛情〜」，讓台灣INSPIRIT感覺台味十足。在安可部分，INFINITE換上了白色T恤第三次走入觀眾群中，在大家的身邊唱完接下來的歌曲，而在演唱會結束之前，大家也不忘要為今日9月3日生日的老么成種慶生，哥哥們還向他道歉，真的沒準備太多禮物，不過成種透露，其實在凌晨12點哥哥們早已向他祝賀生日快樂了，讓他相當開心也度過了難忘的生日。



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