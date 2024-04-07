Mamamoo玟星個人攜SOLO新曲來台！與台粉約定「要創作一首中文歌曲」全場歡呼！

相隔六個月，女團Mamamoo成員玟星單獨來台，於4月7日舉辦第一次的世界巡迴演唱會《MUSEUM：an epic of starlit》台北場次，吸引了滿場粉絲前來，玟星也展現一連串帥氣演出，讓粉絲們尖叫聲不斷。





玟星穿著主視覺海報上的軍裝風格上衣搭配長靴登場，舞台也精心設計了長長的階梯，當她從黑暗中登場時緩緩走下樓梯，氣勢十足。接下來玟星立即帶來載歌載舞的一首首快歌，令現場粉絲們立即陷入瘋狂氣氛。玟星也馬上以中文獻上問候「大家好，我是玟星。我帶著我的第一次世界巡迴演唱會來台北了〜」也提到六個月前才以Mamamoo+身份來台演出，今日則是SOLO出道5年以來首度個人來台演出。





玟星也提到每次來台灣總是創造了許多美好回憶，所以總是期待著再來到此地，而她自己是言出必行的人，所以答應大家很快會再度來台，於是今天終於遵守了與大家的承諾。玟星努力的看著提詞機，一字一字念出標準的中文，介紹自己的歌曲也與粉絲們互動，這次特別學會了「嗯」的用法，她一度自問「這句會不會太像半語沒禮貌」，不過粉絲們支持她繼續用，所以接下來的回應她常出現「嗯」與「嗯嗯」的字眼，相當自然融入了台灣人的用法。





玟星準備了20多首歌曲，一首首不間斷的送上精彩演出，即使途中遇到地震的狀況，在舞台上正熱烈跳著舞的她似乎沒有感受到。玟星感性地表示自己出道10年，一路走來相當感謝粉絲們不離不棄，也不斷有著新的粉絲朋友加入，讓她相當開心，希望往後10年也還能繼續有著大家的陪伴。





玟星從一開場就提到自己是相當遵守約定的人，在與歌迷互動的過程中，總覺得如果有一首歌曲是中文歌，大家一定能夠合唱得更加盡興，所以她在此與大家約定，要創作一首中文歌曲，不是原有歌曲的COVER版本，而是特別創作一首中文的歌曲，來報答台灣粉絲們對她的喜愛，粉絲們也以大聲尖叫回應她的約定。





粉絲們也送上了雙面的排字應援，讓玟星相當感動，正好今日的舞台有相當於3層樓高的階梯，她更特別找攝影導演上台以她的視角來拍攝，美麗的畫面也希望粉絲們同步看見，自己也坐在階梯上入鏡自拍，留下美麗的回憶。





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