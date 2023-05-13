美聲小王子厲旭來台代言韓國觀光！現場演唱更加碼狂跳IVE超活潑〜自曝延後機票「吃好吃滿才捨得回國」

Super Junior成員厲旭今日上午11點於台北華山文創園區，為韓國觀光公社代言觀光，吸引上千名粉絲在館外守候。活動中他除了推薦大家韓國好吃好玩的地方，還帶來歌曲演唱，更自曝熱愛台灣美食，一定要吃好吃滿才離台，所以將今日的機票改為明天離台！

由於場地關係，報名參加活動的粉絲共有約7千名，但僅僅抽出幸運粉絲近200名，於是有許多粉絲也來到現場看著館內的轉播。厲旭一登場就帶來抒情的歌曲「小王子」，也感受到館內館外都有著粉絲們的尖叫聲，厲旭也表示在上午11點這個時間要唱現場Live的確有一點點難度喔！不過他仍然展現出完美無瑕的美聲，讓粉絲們聽得相當滿足！他也同時拍攝自己YT頻道的紀錄影片，想必對於本次的台灣行也相當期待。



Super Junior來台演出多次，對台灣的美食自然不陌生，而厲旭也希望推薦大家韓國旅遊景點，希望大家一起來韓國遊玩。他推薦了江原道的高城，甚至不藏私告訴大家他最愛的蕎麥麵店！以及釜山的海雲台必點豬肉湯飯、仁川的江華島必吃烤貝類、濟州島不能錯過海女之家的角螺，以及距離首爾有點遠的麗水，有多種豐富的海鮮，但他推薦的是自己最愛的海蜇蝦。



除此之外，厲旭還特別推薦一般民眾可能不算太熟悉的韓式料理美食，包含了辣炒章魚牛腸蝦子鍋（낙곱새），還有京畿道水原王排骨，江原道韓牛、安東燉雞以及濟州島的小米糕。有趣的是厲旭談起這些美食，總不忘提醒大家「搭配燒酒更讚」，粉絲們也紛紛筆記作為下次踩點的參考。



厲旭更與觀眾們玩起Kpop猜歌遊戲，在不到一秒鐘的前奏一下他就立刻猜出答案了，其中一題是IVE的「I am」，厲旭一時興起從椅子上跳起來表演這首舞蹈，還說這是正在讀小學的姪子教他的！大家可別上傳網路畫面，他擔心會被SJ其他成員嘲笑！也帶來了大家回憶中的「Sorry Sorry」舞蹈重現。



最後厲旭送給大家的是從未在台灣公開演唱過的歌曲「To Me」，還透露原本今日下午就要飛回韓國了，但他更改了機票延後到明天回去，今晚打算享受更多台灣美食，也想再到夜市走走，預計胖個2公斤再回國！可見他真的相當喜愛台灣美食，活動結束後他也走向戶外的背板向大家問候，讓上千名在外守候的粉絲們也能近距離看見他，相當暖心。

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