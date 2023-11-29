「聽講Lucy時常做運動……」現在來台灣流行趨勢是跳健康操嗎XD（feat. MAMAMOO+ & BAE173）

「聽講Lucy時常做運動／身體健康精神好／Lucy你是哪會遐爾敖（正字：敖+力）……」熟悉的歌曲對白想起，你是否也想起國小時候頂著大太陽在操場上跳健康操的場景？多年後，你可曾想過在演唱會上也能聽到這一曲？

先是10月的MAMAMOO+（頌樂、玟星）在台北國際會議中心舉行FAN CONCERT，其中的隨機舞蹈環節竟放入這首歌，熟悉的音樂響起，馬上引起MOOMOO們尖叫+暴動！頌樂、玟星就跟著台下熱情的MOOMOO愣愣地跳起舞，許多MOOMOO都自嘲「很荒謬」，但真的很可愛啊XDDD。



上週25日，輪到移師高雄巨蛋的PEAK TIME團體BAE173（J-MIN、翰潔、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT），BAE173還是有備而來，整套健康操都背起來了……整個場面同樣讓全場觀眾邊尖叫又想笑，真的沒想到有機會在演唱會舞台看到聽到健康操啊！連兩場都有看到的粉絲是否覺得更荒謬了XDDD？



不曉得這會不會變成一種來台灣開唱的流行趨勢XD？你敢跟你的愛豆一起唱跳嗎XD？

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞