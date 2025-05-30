金在中《Beauty in Chaos》巡演登台，在混沌中綻放美麗 ！ 7月6日TICC台北國際會議中心登場，6月7日正式啟售

韓國歌手金在中（Kim Jae Joong）將於2025年7月6日帶著全新亞洲巡演主題《Beauty in Chaos》重返台北，於TICC台北國際會議中心舉辦專場演唱會，與台灣粉絲再續深情之約。出道已滿21週年的他，這場演出不僅是音樂旅程的重要里程碑，更承載著他與粉絲之間長久情誼的珍貴見證。

金在中自2003年以韓國二代天團「東方神起」出道，即以俊朗外型與出眾實力紅遍亞洲，後來以「JYJ」展開全新篇章，並於近年專注於Solo活動，持續拓展個人音樂版圖，展現驚人人氣與音樂影響力。從團體到個人，金在中始終以獨特嗓音與強大現場掌控力席捲亞洲舞台。他的音樂橫跨搖滾與抒情，每一首作品都精準展現出爆發力與細膩情感兼具的演唱魅力，對無數歌迷而言，金在中的音樂不只是旋律，更是生活中的陪伴，亦是在低潮時刻最深的安慰與支持。



近年來，金在中透過個人綜藝節目《在朋友》，展現出與舞台形象截然不同的親和魅力。節目以「在線徵友」為概念，由他親自下廚招待嘉賓，來訪藝人橫跨二代到五代，包括Dara（2NE1）、秀英、金俊秀、TWICE子瑜、SEVENTEEN、 BOYNEXTDOOR等。不論是多年舊識還是初次見面的新朋友，都在節目中與在中真誠對談，擦出意想不到的火花。他在節目中展現溫暖的待客之道，精湛的主持實力與花美男顏值都依舊在線，卻也時常鬧出認人錯誤、搞錯輩分的反差笑料，萌點十足。從偶像幕後的甘苦、世代間的心境差異，到團體間的趣事與回憶，《在朋友》以笑中帶淚的對話形式，拉近觀眾與這位出道超過20年的藝人之間的距離。



此次《Beauty in Chaos》巡演以「擁抱混亂中的美」為主題，呈現歷經人生風暴後的沉澱與釋懷，即使處在人生的混亂、困難、動盪之中，仍能發現其中的美好與意義。演出也特別規劃多項粉絲福利，包括：彩排、Hi Bye、團體合照等，另外還有MEET & GREET環節，期待帶來更多與粉絲近距離互動的時刻演出將於2025年7月6日下午5點於TICC台北國際會議中心舉行，門票將於6月7日上午11:00正式啟售，購票通路為Ticket Plus遠大售票網站及全台7-ELEVEN ibon機台。更多演出與福利詳情，請鎖定主辦單位公告。



【2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN TAIPEI】

演出時間｜2025年07月06日（日）17:00

演出地點｜TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

活動票價｜A區NT$5,800 / B區NT$4,800 / C區NT$3,800 / 愛心席（輪椅席）NT$2,900

起售時間｜2025/06/07 11:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址｜https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中





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