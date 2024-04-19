新巡演有台湾与香港！Super Junior持续与MAMAMOO竞争2024来台次数TOP1

昨（18）日，SM娱乐正式公告Super Junior全新亚洲巡回演出讯息，其中包含了台湾台北场与香港场，台湾场的宣告也使Super Junior与MAMAMOO竞争访台次数冠军白热化。

Super Junior全新亚洲巡演名「2024 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉」，是成员们特别企划，希望跳脱以往的Super Show风格呈现给粉丝，主要是照粉丝的愿望设计表演内容。从6月起展开，台北与香港均有两场，台北8月17日及8月18日，香港9月6日与9月7日。



Super Junior一向很注重台湾E.L.F.，不过今年来台次数之高反倒让E.L.F.「很害怕」，害怕荷包不保。包含小分队与个人活动，数来台次数将至少5次，数场次高达11场：

2024 Super Junior领先

1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/29 圭贤《Restart》签售会in Taipei

3/23 D&E《606》预售特别签名会-台北

3/24 D&E《606》预售特别签名会-高雄

3/24 D&E 7-ELEVEN高雄樱花季

3/20 L.S.S.THE SHOW：Th3ee Guys in TAIPEI

5/04 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

5/05 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

8/17 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉in TAIPEI

8/18 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉in TAIPEI





和Super Junior竞争激烈的MAMAMOO，同样有小分队和个人活动，数来台次数一样5次，数场次则是8场略逊一筹：

2024 MAMAMOO暂居第二

3/22 华莎 7-ELEVEN高雄樱花季

4/06 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in TAIPEI

4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

4/20 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

4/21 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

5/05 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in KAOHSIUNG

6/16 华莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei



MAMAMOO是去年来台冠军，来了6次共7场演出；INFINITE与Super Junior并列亚军，均来台4次共5场演出。排在他们之后的是M.O.N.T与N.Flying，均3次但M.O.N.T 4场。

2023冠军MAMAMOO

1/14 MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] – TAIPEI

1/15 MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - TAIPEI

7/09 MAMAMOO+ 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

10/22 MAMAMOO+ ‎1ST FAN CONCERT TWO RABBITS CODE’ - ASIA TOUR in TAIPEI

12/16 MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT ‘TWO RABBITS CODE’ - ASIA TOUR in KAOHSIUNG

12/23 辉人 台南好Young耶诞跨年－摇滚耶诞演唱会

12/31 华莎 台北最High新年城



[#마마무]



[MY CON]

- TAIWAN



대만에서도 마마무에게

힘찬 응원과 사랑을

보내 주신 무무 여러분☺



마마무와 함께 한 주말이

무무 여러분에게 잊지 못할

시간으로 남겨지길 바랍니다#MAMAMOO #무무 #MY_CON pic.twitter.com/gS27394J23 — 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) January 15, 2023

2023亚军（并列）INFINITE

4/09 南优贤 FAN CON [SECRET HOTEL NAMU：无与伦比的一天] IN TAIPEI

6/11 金圣圭 ‎CONCERT ‘LVⅡ - Like your Vibes’ IN TAIPEI

9/02 INFINITE ‎CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉 IN TAIPEI

9/03 INFINITE ‎CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉 IN TAIPEI

12/02 张东雨&李成烈 FAN MEETING IN TAIPEI



[PHOTO]



20230903 @ 2023 INFINITE CONCERT <COMEBACK AGAIN> in TAIPEI



인스피릿과 함께한 오늘도 행복

공연장 가득한 함성과 사랑에 감동 그 자체였던 하루였는데요!

잊지 못할 추억을 만들어 주셔서 감사합니다!

#인피니트 #INFINITE#CONCERT #COMEBACK_AGAIN#TAIPEI pic.twitter.com/mDPF8w2x13 — INFINITE(인피니트) (@IFNT_Official_) September 3, 2023

2023亚军（并列）Super Junior

5/13 厉旭 韩国文化观光大展

7/29 D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] IN TAIPEI

7/30 D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] IN TAIPEI

11/25 艺声 Solo Concert - Unfading Sense in TAIPEI

12/23 厉旭 BAR BO 祭



2023 M.O.N.T

7/15 PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（下午加场）

7/15 PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI

9/19 M.O.N.T Fan Con in Taipei

11/25 PEAK TIME ENCORE CONCERT IN KAOHSIUNG

2023 N.Flying

4/15 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI

7/30 李承协&柳会胜 LIVE‘FOREST OF 2RAVELERS’ IN TAIPEI

12/31李承协&柳会胜 桃园星际城STARUP跨年晚会

上述小编辛苦整理的意思就是……请各团继续竞争下去（不负责任发言）……

（*以上资讯若有任何错误，敬请指教*）

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