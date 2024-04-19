新巡演有台湾与香港！Super Junior持续与MAMAMOO竞争2024来台次数TOP1
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新巡演有台湾与香港！Super Junior持续与MAMAMOO竞争2024来台次数TOP1

KPOP   2024年4月19日   星期五18:10   草莓  

（封面图源：X@SJ_DnE_official、X@RBW_MAMAMOO）

昨（18）日，SM娱乐正式公告Super Junior全新亚洲巡回演出讯息，其中包含了台湾台北场与香港场，台湾场的宣告也使Super Junior与MAMAMOO竞争访台次数冠军白热化。

Super Junior全新亚洲巡演名「2024 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉」，是成员们特别企划，希望跳脱以往的Super Show风格呈现给粉丝，主要是照粉丝的愿望设计表演内容。从6月起展开，台北与香港均有两场，台北8月17日及8月18日，香港9月6日与9月7日。
（图源：SM娱乐提供TVDaily）

Super Junior一向很注重台湾E.L.F.，不过今年来台次数之高反倒让E.L.F.「很害怕」，害怕荷包不保。包含小分队与个人活动，数来台次数将至少5次，数场次高达11场：

2024 Super Junior领先
1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/29 圭贤《Restart》签售会in Taipei
3/23 D&E《606》预售特别签名会-台北
3/24 D&E《606》预售特别签名会-高雄
3/24 D&E 7-ELEVEN高雄樱花季
3/20 L.S.S.THE SHOW：Th3ee Guys in TAIPEI
5/04 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei
5/05 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei
8/17 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉in TAIPEI
8/18 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉in TAIPEI


和Super Junior竞争激烈的MAMAMOO，同样有小分队和个人活动，数来台次数一样5次，数场次则是8场略逊一筹：

2024 MAMAMOO暂居第二
3/22 华莎 7-ELEVEN高雄樱花季
4/06 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in TAIPEI
4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
4/20 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
4/21 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
5/05 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in KAOHSIUNG
6/16 华莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei

MAMAMOO是去年来台冠军，来了6次共7场演出；INFINITE与Super Junior并列亚军，均来台4次共5场演出。排在他们之后的是M.O.N.T与N.Flying，均3次但M.O.N.T 4场。

2023冠军MAMAMOO
1/14 MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] – TAIPEI
1/15 MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - TAIPEI
7/09 MAMAMOO+ 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
10/22 MAMAMOO+ ‎1ST FAN CONCERT TWO RABBITS CODE’ - ASIA TOUR in TAIPEI
12/16 MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT ‘TWO RABBITS CODE’ - ASIA TOUR in KAOHSIUNG
12/23 辉人 台南好Young耶诞跨年－摇滚耶诞演唱会
12/31 华莎 台北最High新年城

2023亚军（并列）INFINITE
4/09 南优贤 FAN CON [SECRET HOTEL NAMU：无与伦比的一天] IN TAIPEI
6/11 金圣圭 ‎CONCERT ‘LVⅡ - Like your Vibes’ IN TAIPEI
9/02 INFINITE ‎CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉 IN TAIPEI
9/03 INFINITE ‎CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉 IN TAIPEI
12/02 张东雨&李成烈 FAN MEETING IN TAIPEI

2023亚军（并列）Super Junior
5/13 厉旭 韩国文化观光大展
7/29 D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] IN TAIPEI
7/30 D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] IN TAIPEI
11/25 艺声 Solo Concert - Unfading Sense in TAIPEI
12/23 厉旭 BAR BO 祭

2023 M.O.N.T
7/15 PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（下午加场）
7/15 PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI
9/19 M.O.N.T Fan Con in Taipei
11/25 PEAK TIME ENCORE CONCERT IN KAOHSIUNG

2023 N.Flying
4/15 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI
7/30 李承协&柳会胜 LIVE‘FOREST OF 2RAVELERS’ IN TAIPEI
12/31李承协&柳会胜 桃园星际城STARUP跨年晚会

上述小编辛苦整理的意思就是……请各团继续竞争下去（不负责任发言）……
（*以上资讯若有任何错误，敬请指教*）

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