【韓網熱門】泫雅：「為何我每次談戀愛都被發現？」

泫雅近日做客歌手趙賢雅的網路節目，聊到與龍俊亨的戀情，說龍俊亨原本以為她是精明難搞的類型，直到第一次約會吃了牛血醒酒湯：「當時邊吃牛血醒酒湯邊看《來自星星的你》，感動到哭了。 這些可愛的小事很有趣。 」

趙賢雅說想像泫雅一樣談戀愛，秉持「不管被罵多兇、只要喜歡就交往」的態度。 泫雅：「我為什麼每次談戀愛都被發現呢？公司也說對我感到有些累。 既抱歉又感謝。 」



▽相關對話16分52秒開始：



韓國網友評論：

1. 還不是因為您自己放暗號啊...

2. 不被發現才奇怪吧kkk

3. 兩次都是您自己公開的，在講什麼啊

4. 其實沒有被抓到過，上次是您親自告訴記者，這次是您自己PO上IG

5. 在IG公開合照、tag龍俊亨、留言「請多關照」，所以這些算什麼呢...？

6. 當時公司發通告否認戀情，不是您自己非要公開戀情、離開公司嗎

7. 根本沒有試圖保密過啊......

8. 精明難搞跟牛血醒酒湯有什麼關係？無法理解究竟想塑造什麼形象kkk

9. 吃什麼東西才算是精明難搞呢？西餐嗎？

10. 原以為很難搞其實大咧咧很感性、神經大條到談戀愛都會被發現的程度，是沉浸在這個設定嗎？

11. 男超網站很喜歡女藝人說喜歡湯飯之類的，也許是那種感性吧

12. 其實大大方方談戀愛也蠻好的，但責怪網友就有點搞笑

13. 也許她說的是（公開之前）粉絲之間有在猜測議論吧，倒也沒錯

14. 明明是妳給出很多暗示啊，和E'Dawn一起小分隊活動時當著大家的面做那麼多肢體接觸，不被發現才怪

15. 就像熬夜K書一個禮拜到了考試當天說完全沒讀書

16. 旁若無人在大型百貨店逛街，怎麼可能不被發現呢

17. 自己想做什麼就做什麼、讓公司職員辛苦，卻覺得「為什麼總是被發現呢」不想想原因就是自己，好笑kkk

18. 其實沒人對她談戀愛指手畫腳，只是對她男友有意見

出處：https：//theqoo.net/hot/3190247996

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