INFINITE李成烈＋張東雨雙人來台暖喊「與粉絲見面不是在工作」！走下台繞場讓全場千名粉絲陷瘋狂！

INFINITE繼九月在台灣進行團體演唱會之後，時隔三個月再由成員李成烈與張東雨雙人組來台，12月2日晚間於信義區舉辦粉絲見面會，現場擠爆千名粉絲到場。

今日的主題是Workcation，也就是工作與假期合一，成烈與東雨在服裝上也非常用心，兩人都戴上了眼鏡，穿上襯衫搭配領帶，呈現帥氣上班族的打扮。兩人一開場為大家帶來「I Got You」，並用中文與粉絲們問候，「大家過得好嗎？我是李成烈，很想妳們」，東雨也立即用中文喊著「東雨成烈」，也向粉絲們報告九月演唱會結束後，成烈去了哈薩克演出話劇，大約兩週的時間，東雨則是提到自己在首爾也舉辦見面會，以及與成烈一起到香港等地與粉絲們見面。

兩人提到一抵達台灣就是下雨的天氣迎接著他們，成烈表示雖然來台北很多次，卻始終沒有機會到夜市去逛逛。於是昨天兩人第一次體驗到台灣的夜市。雖然地下美食街正在整修中，兩人還是嘗試了培根肉捲以及黑豬肉香腸，也很好奇原來台灣也與韓國同步流行「人生四格照」，他們也特地去選擇了能夠與成員優賢一起合影的模式，當作小禮物贈送給現場粉絲們。成烈跟東雨也不忘替剛推出個人正規專輯的優賢宣傳。同時兩人也公開了在夜市體驗釣蝦與氣球射擊小遊戲的畫面，讓粉絲們都相當興奮。



兩人也分為工作以及假期兩個主軸來與粉絲們分享，天生綜藝咖的東雨在台上總是不受控，說著說著就跳起舞來，成烈也非常愛模仿東雨，被問到工作時是否喜歡穿著正式服裝？東雨說在舞台上當然要穿得很漂亮啊！成烈卻說「與INSPIRIT見面不算是工作」所以公開了平時私下喜歡穿運動服裝。提到夢想度假場所，東雨說希望能在10萬人座席的場地開演唱會，成烈則是嘴甜回應說「今天來到這裡已經達成夢想」。



成烈與東雨也分別帶來SOLO舞台，成烈演唱了《機智醫生生活》OST中的「ALOHA」以及《請回答1988》中李文世的經典名曲「少女」，也特別強調歌詞最後一句「在我身邊，不要離開」是他想對粉絲們說的話。東雨則是帶來快節奏的歌曲「ROMEO」以及「TGIF」，問台下粉絲們他更適合哪種風格呢？兩人更在演唱「Cover Girl」時直接走下台，與粉絲們更近距離的互動，讓全場INSPIRIT超high！

成烈與東雨也跟粉絲們大玩遊戲，播出多首INFINITE的名曲，並且邀請熟悉這些舞蹈動作的粉絲們一起上台跳，並一一與大家用手機合影。接下來也有便利貼的QA環節，有許多粉絲們都要求他們能夠錄一段Morning Call的影片，成烈與東雨也應大家的要求錄下溫柔版本以及兇兇版本，讓粉絲們聽了大呼「不要生氣」。東雨也應粉絲要求罵公司出氣，他立即說「我們INSPIRIT不是因為要辛苦工作才出生的，是為了與我們在一起才出生的。」兩人還現場跳起了最近流行的Slide back舞步，成烈則大呼難度太高！



兩人都許下工作心願，成烈希望嘗試個人專輯或是其他不同方式的表演，希望呈現給粉絲他的更多面向，東雨則是希望能夠演唱電視劇OST或是與別人合作推出合唱歌曲專輯等。成烈與東雨也預祝大家有一個嶄新的2024年新的開始。

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