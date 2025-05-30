【影片】「16年好友」陸星材&苞娜現實就是《鬼宮》愛鬥嘴的姜哲和汝里！合照也擋對方臉XD

SBS熱門韓劇《鬼宮》即將走入結局，男女主角陸星材和苞娜（金知妍）現實其實是認識長達16年的朋友，熟悉的好朋友一起演戲，會有何效果呢？他們在播前的發表會上如此回答。

陸星材說原本很擔心是否能和16年的朋友一起拍愛情戲，但優點是兩人一起拍戲時可以不用看對方臉色，可以直接指出對方的優缺點，例如「這不怎麼樣」、「這很好」，毫無顧忌地相處下也製造默契，不管是在愛情戲或驅魔戲上。不過主持人朴京林說「兩位已經習慣會互相認可或接受對方」時，陸星材卻遲疑了一下說：「有沒有認可或接受我是不知道。」苞娜聽了也笑出來。



苞娜接著開口，表示導演通常會比較委婉說「沒關係」，但他們會直接問對方有沒有哪裡奇怪，能誠實給予彼此建議「感覺很好」，且兩人就像劇中姜哲和汝里地關係一樣愛鬥嘴。

而一同拍戲之後，有發現對方哪裡不同或者新鮮之事嗎？陸星材爆料以前總覺得苞娜在覺得累的時候很愛發牢騷，苞娜很快反駁「這不是事實」，逗笑現場人，但陸星材說一起拍戲後，發現自己更愛發牢騷，反倒覺得苞娜比想像中更專注於角色、更專業，他說：「很帥，我朋友竟然是這樣？」



苞娜說自己也嚇到了，兩人從沒一起工作過也不會關心對方作品，由於自己是首次拍奇幻題材，看著陸星材覺得相當專業，直呼他是「奇幻劇專業演員」。他說自己看著陸星材想著要學的還很多，努力吸收了。

陸星材和苞娜如此互動，確實就是劇中姜哲和汝里的愛鬥嘴的模樣啊！兩人拍照時也不放過對方，互擋對方的臉XD，現場因此充滿笑聲。



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