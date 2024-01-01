看韓星台灣跨年差點崩潰XD Jessi喊羚羊雞排最爆笑，金世正&周興哲合唱與N.Flying中文歌超誠意

（2024韓星台灣跨年全回顧、歌單全整理！）

昨晚（31）到今（1）日凌晨，相信許多KPOP迷都盯著電視機、手機或電腦，等待韓國歌手的登場吧！台灣從北到南，台北市有‎華莎，台中市有‎Jessi，桃園市有N.Flying，台南市有金世正與VERIVERY，你看誰？

多團粉就糾結了，昨天就發生從華莎、‎Jessi、VERIVERY、金世正到N.Flying都有重疊的情形，各家電視台YouTube直播裡，粉絲們還會互相「道相報」提醒哪邊誰出來了，瞬間就會有一批粉絲「跳槽」或跳入。聊天室最激動的大概是台北台中，因為台北華莎才唱一首，台中Jessi就出來了！（小編也崩潰只能電視手機兩邊看Orz）

華莎以今年推出的solo熱門曲〈I Love My Body〉開場，還唱了〈TWIT〉、〈Chili〉，以及MAMAMOO經典歌曲串燒〈Decalcomanie〉、〈Egotistic〉、〈Starry night〉與〈HIP〉，最後才是聊天室網友狂敲碗的〈Maria〉。鏡頭照到台下相當多MAMAMOO「胡蘿蔔手燈」，也能聽見粉絲MOOMOO們超強應援，而華莎在與主持人互動時學了各種語言包括台語的「我愛你」獻全場。



▼華莎表演（已定位4:10:21）



▼華莎雖然沒有留在台上與觀眾倒數，但欣賞到了台北101煙火



Jessi一身火辣登場，也用自身熱門歌曲〈What Type of X〉開場，唱完一開口就說「It’s very fuxxking cold.」也用中文自我介紹「你好，我是Jessi」，還先向大家說明因為是電視直播不能講太多髒話，所以只會說五次「乾」。不過，她接著向粉絲求教新詞彙，學了「靠腰」（哭枵，飢餓而吵鬧之意）、「趕羚羊雞排」，霸氣罵完都會慌張笑出來問什麼意思，反差萌相當爆笑。



除了〈Gum〉、〈ZOOM〉、〈NUNU NANA〉等超嗨名曲，她還獻唱描述自己夢想的〈Star〉，要大家「Never fuxxing give up」不要放棄，talk環節也會向台下觀眾互動，更宣布2024會來台灣開演唱會。

▼Jessi表演（已定位3:43:27）



▼Jessi表演過後親切轉發粉絲tag她的限時動態內容



是台南同時也是全台灣最先登場的韓星，VERIVERY除了因健康暫停活動的慜撰以及入伍中的東憲與浩容，四名成員啟賢、延浩、勇勝、岡旻來台，共同唱跳〈Crazy Like That〉、〈TRIGGER〉、〈Tap Tap〉、〈SKYDIVE〉。延浩也小小演唱了周興哲〈你好不好〉，當啟賢演唱蕭敬騰和林俊傑的〈Hello〉時，延浩更跟著合音，最後四人一起帶來抒情歌〈Fine〉，好歌喉頻頻受讚許。



▼VERIVERY表演（已定位4:18:09）



▼VERIVERY結束後發文和粉絲VERRER表達新年快樂、2024要繼續奔跑下去



VERIVERY結束就是金世正？不，穿插了周興哲在中間，因為周興哲要和金世正合唱！周興哲唱著〈永不失聯的愛〉，金世正突然就從升降台升出合唱，金世正過去就曾cover過〈永不失聯的愛〉，沒想到有朝一日能盼到和原唱的合作版本啊！〈Planet〉、〈Whale〉、〈Voyage〉、《社內相親》OST〈Love, Maybe〉，金世正一連唱下來讓觀眾超滿足。穿著長擺短裙禮服的她，親民的坐在舞台上和觀眾合影亦成了印象深刻之處。



▼周興哲&金世正〈永不失聯的愛〉到金世正solo表演（已定位5:18:49）



▼金世正後台發文祝福「新年快樂」，和周興哲、主持人吳建恆與徐凱希合影



最後是桃園的N.Flying，由於樂手車勳、金宰鉉與徐東成當兵去，N.Flying就暫時從樂團變李承協與柳會勝雙人合唱組合跑活動，演唱〈Moonshot〉、〈STARLIGHT〉、〈Blue Moon〉、〈Oh really.〉與〈Rooftop〉，中間完整唱了台灣八三夭演唱的〈想見你想見你想見你〉並且陪伴桃園市民跨年，觀眾網友都說誠意滿滿，不認識他們的網友都拚命問是誰！



▼N.Flying完整登台cut



▼李承協限時動態發文「桃園新年快樂」，還有和主持人後台和照



▼今元旦N.Flying官方也上傳了新年祝福訊息



一路看下來歌手們都誠意滿滿，現場粉絲們應援也非常令人感動啊！你最喜歡誰的表演呢？小編選不出來啊～原本只是路人粉都要入坑了！

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