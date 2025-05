FNC五大樂團齊聚高雄巨蛋！《2025 FNC BAND KINGDOM》8月2日、3日登場 6月15日 中午11點遠大售票開搶

繼今年初於桃園舉辦台灣首場FNC家族樂團演唱會並大獲好評,《2025 FNC BAND KINGDOM》強勢回歸,將於8月2日(六)與3日(日)攜手旗下五大樂團,在高雄巨蛋盛大登場。本次陣容包括人氣樂團 FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Unicorn,以及全新男子樂團 AxMxP,將首度來台亮相,從經典樂團的回歸到話題新團的登場,掀起新話題熱潮。門票將於6月15日(六)上午11點起,透過遠大售票系統正式開賣。

橫跨經典與新聲,打造夏日最強韓系樂團盛會。今年初FNC家族首度以全樂團陣容現身桃園,讓眾多台灣樂迷至今仍記憶猶新。這回移師南台灣,再度呈獻《2025 FNC BAND KINGDOM》,由擁有實力與高人氣的「樂器系偶像」組成的五組樂團,將帶來各自代表作品與風格鮮明的舞台演出,進一步驗證FNC作為韓流樂團代表品牌的絕對實力。

五組參演樂團中,FTISLAND作為FNC的開山搖滾天團,至今仍是K-Band的經典代表;CNBLUE剛於上週末(5月24、25日)在高雄完成《2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG》兩場專場演出,引發熱烈反響。而今年迎接出道十週年的N.Flying,也將於五月底推出十週年回歸專輯《Everlasting》,不僅回顧樂團過去十年的歷程,也展望未來新篇章,勢必帶來一場既懷舊又創新的音樂體驗。目前正展開首次亞洲巡演的 Hi-Fi Un!corn,將於 5 月 31 日舉行的《Hi-Fi Un!corn 1st ASIA Tour "Beat it Beat it" IN TAIPEI》中,首次登上台灣舞台。憑藉以強烈搖滾聲響與個性視覺風格廣受矚目的新生代樂團,近來在樂團市場中迅速拓展聲勢,備受期待。



本次公演同時迎來FNC全新男子樂團AxMxP的台灣初登場。團名AxMxP取自「Amplifier(增幅器)」之意,象徵樂團將以澎湃能量撼動舞台。成員之一的河有俊近期出演SBS新劇《四季之春》,擔綱男主角「四季」,展現亮眼人氣與多面魅力。此次FNC BAND KINGDOM將是他們首次台灣公開演出,這支擁有高水準演奏實力與創作能量的新生代樂團,將會如何與台灣樂迷互動,備受矚目,也令人滿懷期待。

作為「K-Band 宗家」的FNC娛樂,旗下五組實力樂團將齊聚高雄,橫跨不同世代與音樂風格,打造只屬於FNC的音樂王國。從韓流搖滾的經典開端,到新世代樂團的創新火花,五大樂團將以熱血現場實力點燃全場氛圍,這場音樂盛事樂迷們絕對不容錯過,門票將於6月15日(六)上午11點起,透過遠大售票系統正式開賣,更多活動詳情與福利公告,請鎖定主辦單位 SHOWOFFICE 官方社群平台。



2025 FNC BAND KINGDOM IN KAOHSIUNG

⚡演出時間|

2025年08月02日(六)15:30

2025年08月03日(日)15:00

⚡演出地點|高雄巨蛋 KAOHSIUNG ARENA

⚡演出地址|高雄市左營區博愛二路757號

⚡活動票價|NT$6,300 / NT$5,800 / NT$5,200 / NT$4,800 / NT$3,800 / 非輪椅席NT$2,600 / 輪椅席 NT$1,900

⚡起售時間|2025/06/15 11:00

⚡購票方式|Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

⚡身障購買|Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

⚡購票網址|https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

SHOW Office 官網會員募集,好康大放送!

活動期間:即日起至 07/08 23:59前加入會員並至會員好康活動頁面登記抽選就有機會獲得豐富好禮!詳情請洽 SHOW Office。

08月02日會員活動:https://showoffice.com.tw/giveaway?uid=PH6gL68aPw

08月03日會員活動:https://showoffice.com.tw/giveaway?uid=PodfkL7lsC

之前已填寫表單加入 SHOW Office 會員的朋友們,可直接使用表單填寫的 MAIL 登入會員並參與活動。

密碼預設為您填寫的電話後 8 碼,若無法登入,請使用 「忘記密碼」 進行重設。

教學連結

會員好康專區使用教學:https://showoffice.com.tw/news?uid=NjwtzEmpK2

登入帳號教學:https://showoffice.com.tw/news?uid=NkT8mP3dJR

主辦單位:SHOW Office Entertainment Co., Ltd.

主辦單位保留活動異動之權利

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

