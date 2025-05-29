FNC五大樂團齊聚高雄巨蛋！《2025 FNC BAND KINGDOM》8月2日、3日登場 6月15日 中午11點遠大售票開搶

繼今年初於桃園舉辦台灣首場FNC家族樂團演唱會並大獲好評，《2025 FNC BAND KINGDOM》強勢回歸，將於8月2日（六）與3日（日）攜手旗下五大樂團，在高雄巨蛋盛大登場。本次陣容包括人氣樂團 FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Unicorn，以及全新男子樂團 AxMxP，將首度來台亮相，從經典樂團的回歸到話題新團的登場，掀起新話題熱潮。門票將於6月15日（六）上午11點起，透過遠大售票系統正式開賣。

橫跨經典與新聲，打造夏日最強韓系樂團盛會。今年初FNC家族首度以全樂團陣容現身桃園，讓眾多台灣樂迷至今仍記憶猶新。這回移師南台灣，再度呈獻《2025 FNC BAND KINGDOM》，由擁有實力與高人氣的「樂器系偶像」組成的五組樂團，將帶來各自代表作品與風格鮮明的舞台演出，進一步驗證FNC作為韓流樂團代表品牌的絕對實力。

五組參演樂團中，FTISLAND作為FNC的開山搖滾天團，至今仍是K-Band的經典代表；CNBLUE剛於上週末（5月24、25日）在高雄完成《2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG》兩場專場演出，引發熱烈反響。而今年迎接出道十週年的N.Flying，也將於五月底推出十週年回歸專輯《Everlasting》，不僅回顧樂團過去十年的歷程，也展望未來新篇章，勢必帶來一場既懷舊又創新的音樂體驗。目前正展開首次亞洲巡演的 Hi-Fi Un!corn，將於 5 月 31 日舉行的《Hi-Fi Un!corn 1st ASIA Tour "Beat it Beat it" IN TAIPEI》中，首次登上台灣舞台。憑藉以強烈搖滾聲響與個性視覺風格廣受矚目的新生代樂團，近來在樂團市場中迅速拓展聲勢，備受期待。



本次公演同時迎來FNC全新男子樂團AxMxP的台灣初登場。團名AxMxP取自「Amplifier（增幅器）」之意，象徵樂團將以澎湃能量撼動舞台。成員之一的河有俊近期出演SBS新劇《四季之春》，擔綱男主角「四季」，展現亮眼人氣與多面魅力。此次FNC BAND KINGDOM將是他們首次台灣公開演出，這支擁有高水準演奏實力與創作能量的新生代樂團，將會如何與台灣樂迷互動，備受矚目，也令人滿懷期待。

作為「K-Band 宗家」的FNC娛樂，旗下五組實力樂團將齊聚高雄，橫跨不同世代與音樂風格，打造只屬於FNC的音樂王國。從韓流搖滾的經典開端，到新世代樂團的創新火花，五大樂團將以熱血現場實力點燃全場氛圍，這場音樂盛事樂迷們絕對不容錯過，門票將於6月15日（六）上午11點起，透過遠大售票系統正式開賣，更多活動詳情與福利公告，請鎖定主辦單位 SHOWOFFICE 官方社群平台。



2025 FNC BAND KINGDOM IN KAOHSIUNG

⚡演出時間｜

2025年08月02日（六）15:30

2025年08月03日（日）15:00

⚡演出地點｜高雄巨蛋 KAOHSIUNG ARENA

⚡演出地址｜高雄市左營區博愛二路757號

⚡活動票價｜NT$6,300 / NT$5,800 / NT$5,200 / NT$4,800 / NT$3,800 / 非輪椅席NT$2,600 / 輪椅席 NT$1,900

⚡起售時間｜2025/06/15 11:00

⚡購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

⚡身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

⚡購票網址｜https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

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