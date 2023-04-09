INFINITE主唱南優鉉一開口不是問候而是「對不起」連連道歉！多次現身粉絲席親送花束時間超長超寵粉！

INFINITE成員南優鉉4月9日晚間在台北TICC舉辦「2023南優鉉 FANCON 『SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天』 IN TAIWAN」，最寵粉的南優鉉在活動前以「頂級粉絲見面會」為目標，而他也在現場展現出對粉絲們的超級暖心。





一開場全身黑色勁裝的南優鉉就奔跑著出場，帶來大家耳熟能詳的電視劇《流星》OST「Shooting Star」，活力滿滿的表演令全場氣氛沸騰。歌曲完畢後他正要向大家問候，沒想到開口第一句話竟是「對不起」加上90度鞠躬，原來他對台灣粉絲們感到抱歉，覺得讓大家等太久了，今天才來到這裡與大家見面。





呼應今日的主題「SECRET HOTEL NAMU」，粉絲們在入場前都必須先進行線上Check-in，而粉絲們也都有備而來，宛如參加萬聖節Party一樣精心打扮，從每個人上傳的Check-in照片中，南優鉉也認真挑選出10組他覺得相當特別的裝扮或是組合，並請大家一一上台與他自拍合影，有打扮成公主的、穿上鴨子玩偶裝的、還有老公帶著老婆來的，也出現了《魷魚遊戲》的桃紅色裝扮，可見粉絲們都相當用心。





第二度登場的南優鉉更從3樓的粉絲席中現身，準備了一朵朵玫瑰花，親手送給粉絲們，引發粉絲們一陣騷動更爭相與他合影，也一一回應粉絲們的手型愛心，還在歌曲空檔一一對大家說著「我愛你」，讓更多粉絲們都能夠近距離看到他，他更連最遠最高樓層的粉絲也照顧到了，一連在觀眾席走了3首歌曲的時間，讓他一上台熱得趕緊脫下外套，直呼大家太耀眼讓他視力都變差了。這個段落也是由南優鉉親自提出的，只希望能更靠近粉絲們。





串場影片也不馬虎，南優鉉還一人分飾五角，化身「南養喆」會長，讓大家看得爆笑連連，令人驚訝的是南優鉉自曝拍攝得相當順利，並且這是沒有腳本的，完全由他自己即興發揮，展現他在戲劇面的才藝。他也提到入住飯店時總是期待健身房中的設施，粉絲要他展現健身成果，他也大方脫下外套展現手臂肌肉，引發全場尖叫聲不斷。南優鉉準備了十多首歌曲與現場粉絲們同樂，更透露明天還不急著離台，有一點點私人時間想要到處走走看看，也預告自己最近簽約了新公司，除了歌手南優鉉，之後也可能有更多元的身分，演員南優鉉也將與大家見面，請大家拭目以待。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞