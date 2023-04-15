「不覺得我唱得很好嗎？」N.Flying狀態超棒！完美演唱中文《想見你》，模仿粉絲興奮動作維妙維肖

韓團N.Flying於4月15日晚間在台北舉辦「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」演唱會，距離上一次來台是去年11月底，能夠在不到半年再訪台灣，讓成員們見到台粉們格外興奮。

N.Flying一登場就讓粉絲N.Fia們尖叫聲不斷，連續帶來三首High歌「Chance」、「Bitter Sweet」、「Monster」，舞台上甚至設置了兩個高台，讓活躍的隊長李承協以及主唱柳會勝能夠站得更高，讓更遠的粉絲都能看得清楚。N.Flying還透露昨晚健身到凌晨兩點多，今天狀態超棒，柳會勝更問大家：「不覺得我唱得很好嗎？」稱讚自己唱得超棒！

隊長李承協、鼓手金宰鉉、主唱柳會勝，接著是老么徐東成陸續一一向大家問候，也介紹了今日特別情商一位來支援吉他手車勳位置的大哥。去年11月來台，N.Flying直呼時隔6個月來台覺得非常好，也表示因為有許多場巡迴演唱會持續演出，所以感覺沒什麼休息時間。



N.Flying表示一看到台灣N.Fia感覺很棒，還在舞台上模仿大家尖叫的樣子，更注意到台下粉絲們都舉著已經入伍的成員車勳的照片，也讓團員們感到暖心。東成也說上次雖是冬天，但來台的時候總是天氣很好，今天上午雖然下了雨，但晚上雨也停了。李承協則是歡迎大家用手機留下他們的演出畫面，但也一邊喊話粉絲「別忘了跟我們一起玩」，希望粉絲除了錄影也要記得認真聽歌喔！

N.Flying特別為台粉帶來了名曲《想見你想見你想見你》，超強中文實力讓粉絲們讚嘆，柳會勝與李承協更在唱完後，立刻開心互讚合音表現超完美，李承協表示自己唱中文歌真的好緊張，柳會勝則是說全場大合唱的粉絲們讓他感到與大家融為一體，而他所看見的畫面，正是他每次練習時在腦中想像多次的樣子，讓他相當感動！



主辦也非常貼心，讓舞台上的螢幕常常出現四分割的個人特寫畫面，粉絲們可一次滿足，不用擔心眼睛該看哪裡，而N.Flying也不斷觀察粉絲們的興奮反應，也在舞台上學粉絲們邊唱邊跳還邊用手機錄影的樣子，很懷疑大家跳得那麼激動要怎麼錄影？粉絲們的歡呼尖叫聲也讓N.Flying不斷high唱20多首歌曲直到結束，在N.Flying成員陸續入伍前，相信也讓他們留下了難忘的回憶。

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