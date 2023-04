「不覺得我唱得很好嗎？」N.Flying狀態超棒！完美演唱中文《想見你》，模仿粉絲興奮動作維妙維肖

韓團N.Flying於4月15日晚間在台北舉辦「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」演唱會,距離上一次來台是去年11月底,能夠在不到半年再訪台灣,讓成員們見到台粉們格外興奮。

N.Flying一登場就讓粉絲N.Fia們尖叫聲不斷,連續帶來三首High歌「Chance」、「Bitter Sweet」、「Monster」,舞台上甚至設置了兩個高台,讓活躍的隊長李承協以及主唱柳會勝能夠站得更高,讓更遠的粉絲都能看得清楚。N.Flying還透露昨晚健身到凌晨兩點多,今天狀態超棒,柳會勝更問大家:「不覺得我唱得很好嗎?」稱讚自己唱得超棒!

隊長李承協、鼓手金宰鉉、主唱柳會勝,接著是老么徐東成陸續一一向大家問候,也介紹了今日特別情商一位來支援吉他手車勳位置的大哥。去年11月來台,N.Flying直呼時隔6個月來台覺得非常好,也表示因為有許多場巡迴演唱會持續演出,所以感覺沒什麼休息時間。



N.Flying表示一看到台灣N.Fia感覺很棒,還在舞台上模仿大家尖叫的樣子,更注意到台下粉絲們都舉著已經入伍的成員車勳的照片,也讓團員們感到暖心。東成也說上次雖是冬天,但來台的時候總是天氣很好,今天上午雖然下了雨,但晚上雨也停了。李承協則是歡迎大家用手機留下他們的演出畫面,但也一邊喊話粉絲「別忘了跟我們一起玩」,希望粉絲除了錄影也要記得認真聽歌喔!

N.Flying特別為台粉帶來了名曲《想見你想見你想見你》,超強中文實力讓粉絲們讚嘆,柳會勝與李承協更在唱完後,立刻開心互讚合音表現超完美,李承協表示自己唱中文歌真的好緊張,柳會勝則是說全場大合唱的粉絲們讓他感到與大家融為一體,而他所看見的畫面,正是他每次練習時在腦中想像多次的樣子,讓他相當感動!



主辦也非常貼心,讓舞台上的螢幕常常出現四分割的個人特寫畫面,粉絲們可一次滿足,不用擔心眼睛該看哪裡,而N.Flying也不斷觀察粉絲們的興奮反應,也在舞台上學粉絲們邊唱邊跳還邊用手機錄影的樣子,很懷疑大家跳得那麼激動要怎麼錄影?粉絲們的歡呼尖叫聲也讓N.Flying不斷high唱20多首歌曲直到結束,在N.Flying成員陸續入伍前,相信也讓他們留下了難忘的回憶。

