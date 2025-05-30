本尊真的要降臨了…韓流「絕美率性女神」韓韶禧宣布8/2首度來台會粉絲！

「我最至親的存在…你們對我來說是最閃耀的珍寶！」，所有粉絲一定知道，這句話是出自哪位韓流絕美女神所說，而這句話的本尊，也即將來到台北與大家見面！演藝生涯裡首度舉辦粉絲見面會的韓韶禧，正式宣布將於8/2（六）PM6：30於台北「LEGACY TERA」舉辦「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」，透過作品演出，韓韶禧的精湛演技深受肯定，至今IG數已超過1700萬，為了感謝支持，韓韶禧特別排開不少行程，就是要好好跟全世界的粉絲見面，可見她是打從心裡超寵粉！這次見面會，韓韶禧將從7月由曼谷起跑，接著東京、台北、洛杉磯、紐約、香港、法蘭克福、倫敦、巴黎與柏林等，最終站則在首爾舉行。

曾因出演韓劇《夫妻的世界》中「最美小三」呂多景一角而聲名大噪的韓韶禧，模特兒出身的她，總能以獨特穿搭展現身材優勢，鏡頭下神祕又率性，一舉一動都成為媒體爭相報導的焦點，而她也心繫全球喜愛她的粉絲，希望能有機會與大家近距離互動。從網拍模特兒轉戰演員之路，在戲劇演出上努力嘗試多種不同戲路，不管是《夫妻的世界》中，展現出令熟男都為她傾倒的誘人氣質，或《以吾之名》中，為揭開父親死亡真相成為臥底的女警察而展現精彩拳腳動作的戲碼，還是近期的作品《京城怪物》系列，韓韶禧更挑戰驚悚題材，內心糾結裡同時又表現了親情內心的細膩演技，每部作品中，韓韶禧都帶給了所有觀眾全新印象，展現不同風貌的她。



訂8/2（六）PM6：30於台北「LEGACY TERA」舉辦的韓流絕美女神韓韶禧「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」，全區採實名制，票價共分VIP 區NT.5880元、A區NT.5280元、B區NT.4880元與身心區NT.2440元，福利上，只要在7/11（五）PM23：59前完成購票程序且無退票者，即有機會參加福利抽選，包括全場皆可獲得官方典藏限定小卡乙張與海報乙張，以及親簽海報共50張、10人一組團體合照共200名與VIP區全享HI-TOUTH擊掌，售票時間為5/31（六）PM12：00於KKTIX（https://willmusic.kktix.cc/events/keiwrd ）啟售，更多韓韶禧「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」活動詳情，請上微樂客WillMusic官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552909232036 查詢。



2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI

＊演出日期：2025/8/2 （六）

＊演出時間：PM 6：30（實際演出時間以現場為主）

＊演出地點：LEGACY TERA（台北市南港區市民大道八段99號）

＊主辦單位：微樂客WillMusic

＊啟售日期：2024/5/31（六）PM12：00（全場實名制售票）

＊售票單位：KKTIX -https://willmusic.kktix.cc/events/keiwrd

＊票價類別：VIP區NT.5880元、A區NT.5280元、B區NT.4880元、身心區NT.2440元

＊主辦單位保有最終修改及終止活動之權利

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