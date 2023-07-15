《Peak Time》M.O.N.T＋SEVENUS＋VANNER三團從中午唱跳到晚上！九帥接力演出也同台，讓粉絲目不暇給！

在韓國選秀節目《Peak Time》中分別獲得冠亞軍以及第六名的團體VANNER、SEVENUS與M.O.N.T於7月15日下午以及晚上在台北國際會議中心與台灣粉絲們見面，兩場吸引超過5000名粉絲到場同歡。

三個團體以接力方式演出，由M.O.N.T打頭陣，一出場就炒熱全場氣氛，舞台上兩人Roda與Bitsaeon默契十足。由於Roda自小跟隨父母在中國生活十多年，所以說著一口流利的中文，與粉絲互動零時差，另一位成員Bitsaeon也相當認真用中文與大家溝通，更透露兩人昨天吃了牛肉麵跟芒果雪花冰，對台灣美食讚不絕口。看見全場滿滿的粉絲，他們相當開心，也非常好奇最上面的樓層到底能否看見他們。







第二場則是由SEVENUS登場，帶來了N’uest的人氣歌曲「Hello」，讓全場陷入了美聲漩渦，隊長Ireah更加碼演唱中文名曲「想見你想見你想見你」，咬字清晰歌聲又優美讓全場粉絲都聽得入迷，兩人也表示自己要用美聲征服全場，接下來也與M.O.N.T一起合唱了一首BTOB的「Missing You」，並帶來個人舞台抒情歌曲，Heejae還用中文說「我們是唱得很好！」全場粉絲們紛紛以尖叫回應，兩人也表示7月31日即將發行他們的出道專輯，也請大家多多支持，也向台粉喊話「等等我們，很快會再見面的。」





最後則是由冠軍隊伍VANNER五人壓軸登場，他們表示能夠透過節目來到台北與粉絲們見面，感到相當的榮幸與興奮，粉絲們送來的食物應援真的很夠，讓他們吃的非常飽，也感到相當滿足，一定會盡全力為大家製造美好的回憶。雖然不可能把台北所有的美食都吃過一輪，但還是非常享受本次的台北之行。VANNER也透露了8月即將回歸的消息，讓粉絲們尖叫聲不斷。





VANNER對於有大部分粉絲們都不用等翻譯就可以直接聽完他們的話就笑出來，感到相當神奇，還覺得粉絲們是不是都來自韓國？他們也深刻感受到台灣也有許多喜愛他們的粉絲們，讓他們非常開心。希望很快有機會帶著新專輯再來與粉絲們見面。



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