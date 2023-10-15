太暖心！鄭恩地台北「隔空唱祝歌」〈MYMY〉獻Apink前隊友洪瑜暻♥

昨（14）日是Apink前成員洪瑜暻結婚的大喜之日，在這之前鄭恩地曾公開祝賀洪瑜璟，洪瑜璟則遺憾姐姐無法前來。原來，鄭恩地在這天早已和台灣Panda約定好，要在台北開唱。

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昨晚曝光的演唱會片段，鄭恩地提到洪瑜璟，透露瑜璟曾邀請她到婚禮上唱祝歌，但由於已經和Panda們約定好了，所以她缺席瑜璟的婚禮。不過，她馬上「隔空」獻唱了祝歌給瑜璟，唱了瑜璟也參與過的歌曲〈MYMY〉。

恩地深怕Panda替自己沒能參與瑜璟的婚禮感到惋惜，還補充說明自己前一晚還和瑜璟視訊了，也約好回到韓國要馬上見面，要Panda別替她難過。

恩地暖心的隔空唱祝歌、暖心的安慰Panda，現場粉絲甚至是在電腦前看著這段影片的網友，都無不被感動，因為〈MYMY〉一首歌含有的是許多人包括恩地、瑜璟與Panda們珍藏的回憶，還有滿滿的真誠祝福，祝福瑜璟人生新的階段要幸福。



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