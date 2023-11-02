韓業內人士票選2023最佳劇集：《黑暗榮耀》第一《MOVING 異能》緊隨其後，《財閥家的小兒子》《惡鬼》屈居第三

韓國媒體Joynews24近日收集了200位業內人士的意見，從中統計出2023年「最受業內認可的韓劇」名單，第一名果然不意外，就是喬妹的年度大作《黑暗榮耀》！

娛樂公司和電視台在職人士、電影和電視節目製作者、娛樂記者等共計200位業內人士參加了Joynews24的問卷調查。 關於2023年的「年度最佳電視劇」，73人都投票給了宋慧喬、林智妍、李到晛等主演的Netflix劇集《黑暗榮耀》！



《黑暗榮耀》去年底上線前8集、今年3月公開後8集，期間和完結後長期熱度不減，金銀淑編劇、安吉鎬導演、多位主演的表現全部大受好評。 因為是涉及校園霸凌題材的復仇劇，上線後引起很多關於校園霸凌的討論，不少曾經的受害者表示獲得共鳴和療癒，亦有受害者勇敢露面、通過媒體發聲，獲得很多人的鼓勵。



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看完《黑暗榮耀》的後遺症：九個在現實生活中看到後，會聯想起劇情的物品！甚至會感到很害怕～

原來不少《黑暗榮耀》的配角，都曾出演過熱門韓劇《非常律師禹英禑》你知道有誰嗎？

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Disney+投資500億巨製《MOVING 異能》今年8月上線後大放異彩，成為Disney+韓國區有史以來最成功的一部作品，以高達64票位列第二。



《MOVING 異能》改變自同名網漫，講述擁有超能力的父輩和子女的故事。雖然很多人一開始是為了趙寅成和韓孝周而看，而且這對夫妻的那兩集確實很讚，但不得不說整個故事裡各個人物的感情線都很有深度、十分動人。 很多劇迷敲碗第二季，Disney+和原著作家也表示正有此意！



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並列第三的是JTBC《財閥家的小兒子》和SBS《惡鬼》，各自獲得11票。

《財閥家的小兒子》改編自同名網絡小說，講述被財閥害死的上班族重生為財閥家小兒子，一步步挖空財閥的復仇故事。 劇情涉及韓國近代史很多大事件，例如2002韓日世界杯、盆塘區開發、大型空難事件等，堪比開啟上帝視角的商戰謀略精彩至極、精準刺激韓國人的多巴胺！宋仲基和李星民的表演也備受讚譽。至於未能獲得更高票數的原因，小編斗膽猜測是LoveLine和結局的影響......



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SBS驚悚劇《惡鬼》講述被惡鬼纏身的女人和可以看到惡鬼的男人一起揭開可怕真相的故事，是《Sign 信號》《屍戰朝鮮》編劇金銀姬在《智異山》之後帶來的又一力作！金泰梨和吳正世這兩位實力派的搭檔令人震撼，只要膽量足夠便相當值得一看！



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此外獲得業內人士青睞的還有：JTBC《壞媽媽》和Netflix《假面女郎》並列第四（6票），JTBC《愛情的理解 》《代理公司》《歡迎來到王之國》《車貞淑醫生》、tvN《浪漫速成班》並列第五（4票），《模範計程車2》（港譯：模範的士2）《浪漫醫生金師傅3》《 陌生人》《千元律師》《九尾狐傳1938》《身價》《毒梟聖徒》《D.P：逃兵追緝令2》《綁架之日》等。

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