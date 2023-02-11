現實比戲劇更誇張！《黑暗榮耀》原型人物含淚回憶「直髮器夾燙手臂5分鐘」，加害者如今竟是護士、慈善團體資助人

Netflix劇集《黑暗榮耀》播出後引起極大反響，劇中女主讀書時被霸凌者用電卷棒燙傷，而現實中的相似案件至少有2件！其中一位受害者近日做客網路節目，勇敢分享了自己的遭遇。

《黑暗榮耀》由金銀淑編劇、宋慧喬主演，講述被校園暴力摧毀身心的女子長大後用盡一生復仇的故事。 劇中高中校霸們以「測試溫度」為名用電卷棒燙傷女主手臂和肩膀，留下多處終生無法抹除的疤痕，殘忍行徑令觀眾憤慨不已。



后有媒體爆出這段戲有事實原型，即2006年清州某中學的霸凌事件：3名加害者在近一個月期間多次用電捲棒和髮夾燙傷、劃傷15歲的同級女生金某，但因為是少年法保護對象只受到輕微處罰，且未留下任何前科記錄。

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近日，韓國YouTube頻道「我們小區Btv」請來了另一位也有相似經曆的女生。 （小編：居然還不止一次發生這種事！OMG）今年21歲的「朴星敏」回憶中學時的遭遇，用顫抖的聲音說朋友們看過《黑暗榮耀》都覺得跟她很像，她本人則至今都不敢看。

星敏讀中學二至三年級時遭到毆打、威脅、用直髮器燙傷等霸凌行為，而加害者不僅當年「道歉」時帶著笑容、毫無歉意，現在更是慈善團體資助人、考取護士資格證和社會福祉士資格證等等，若無其事地通過SNS分享日常，更讓她感到氣憤。



星敏表示加害者一開始是索要零錢，後來以星敏弟弟為威脅將她帶回家裡折磨。 MC們無法理解加害者的想法，星敏也只能猜測：「好像他們只是心情不好，只是不喜歡我。」

電視劇裡的文同珢被電卷棒燙傷手臂多處，星敏則是右臂被直髮器夾住燒燙長達5分鐘、造成2度燒傷，至今仍留有疤痕。 加害者還一個不爽就用叉子刺她全身，手裡有什麼就用什麼丟向她，導致她一度虹膜撕裂。



更可怕的是，加害者還向雙方父母撒謊說星敏離家出走、為防自殺讓她在自己家住幾天，結果就是星敏每次都被帶去加害者家裡3天之久，被迫和加害者一起上學放學、隨時被打，還吃不到飯。 而雙方家長都忙於工作一直沒有意識到問題，直到傷口膿水滲透衣服才被老師發現通知家長。

因為這些可怕遭遇，星敏有6個月不斷做噩夢、只能依靠安眠藥入睡，一度覺得要因為困倦而死掉; 在理髮室見到直髮器也恐懼不已; 就連有人想跟她做朋友，她也不自主地感到懷疑，留下了難以痊癒的後遺症。 讀大學時星敏不巧和加害者之一同校，對方竟笑著帶朋友們跟她打招呼，而星敏只能氣到說不出話。



後來星敏在真正朋友們的陪伴和鼓勵下走出陰霾，但大人們總認為她是自作自受，令她十分委屈：「我很想說，我真的沒有錯啊。」 這也是金銀淑編劇想要傳遞的信息，將劇名定為《The Glory》正是希望為霸凌受害者送上應援。





MC們認為星敏公開經歷勇氣可嘉，會讓加害者們擔心惡行曝光而內心煎熬，也建議她放下復仇想法，畢竟戲劇是戲劇，現實中的人應將重心放在讓自己過得更好。韓網友也紛紛為星敏應援：「忍不住流淚」、「謝謝妳努力活下來」、「加害者居然成為護士和社會福祉士，希望公開身份」、「加害者們顫抖吧，馬上就要被人肉出來了」、「永遠不想在電視上看到校園霸凌者和酒駕者」。



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