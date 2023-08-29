你心目中「趙寅成」的人生CP是？與四大女神孫藝真、宋慧喬、孔曉振、韓孝周創下經典場景

近期在Disney+熱門韓劇《Moving 異能》（Moving 超異能族）中，趙寅成與韓孝周的CP感超強，豐滿的人設讓劇迷們熱烈關注！

回顧過往，你心目中「趙寅成」的人生CP是跟誰呢？



▼ 2003年電影《緣起不滅》（假如愛有天意）趙寅成與孫藝真，校園情侶氛圍的雨中慢跑畫面，用外套遮雨的畫面，至今仍是各大作品模仿的經典場景。



▼ 2013年SBS韓劇《那年冬天風在吹》趙寅成與宋慧喬，守護著失明且孤獨的她，又虐又甜的劇情，最經典的棉花糖之吻融化了許多劇迷的心。



▼ 2014年SBS韓劇《沒關係，是愛情啊》趙寅成與孔曉振，患有思覺失調症的小說作家&患有性焦慮症的精神科醫生，在同個屋簷下撫慰著彼此心靈，治癒又笑中帶淚的經典作品，也撫慰了觀眾們的心～。



▼ 2023年Disney+韓劇《Moving 異能》趙寅成與韓孝周，擁有飛行能力的國情院黑色要員&擁有超常五感能力的情報分析官，原本是因為任務而接近卻愛上了對方，還生下了兒子繼承了兩人的能力。



當然出道25年的他，累積了非常多部的作品，也歡迎讀者們留言跟我們分享最令你印象深刻的「趙寅成」人生CP。

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