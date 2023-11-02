《7人的逃脫》Matthew佈置極限任務，失敗者竟要處決！閔道赫遭K刺傷，背叛者究竟是誰？ （EP.12）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇后的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，上週六播出第12集。

*以下包含《7人的逃脫》第12集關鍵劇情！



閔道赫視角

Matthew治療閔道赫，遺憾地透露稱姜起卓暗中跟K合作，並給道赫看了姜和琴羅熙密會的影片，一向信任姜起卓的道赫大受打擊。 道赫與K搏鬥時曾抓下K皮鞋上的配飾，隨後在姜起卓車裡發現缺少一隻配飾的皮鞋，進一步認為姜和K是一夥。





32小時的任務

Matthew給6人佈置任務，要他們在32小時內搞垮聖燦集團。 其中韓莫奈拍戲、梁進謀操縱輿論、南哲宇刺激沈會長都進展順利，但琴羅熙沒能維持拍攝、車主蘭沒能給會長下藥、高明沒能智拿到畫廊VIP鑰匙，任務失敗。 Matthew把失敗的三人用鐵鏈綁住，命令另外三人將綁在一起的油桶推下懸崖以殺死失敗者。





Matthew究竟是誰？

不料鐵鏈竟被人剪斷，這時姜起卓突然出現並抱住Matthew一起跳下懸崖。 這時畫面出現一個長髮長須的人，胸口也有一道疤痕！姜起卓舉槍逼問Matthew究竟是誰，Matthew竟忽然大笑不止！



下集預告裡，Matthew突然換上一副邪惡嘴臉，大聲問：「你們竟敢計劃殺了我？」 琴羅熙突然向公眾坦白自己是多美的媽媽，是為了女兒拍這部電影。 Matthew輕蔑問道赫「憑你能做什麼」，道赫：「我要殺了他，要盡量殘忍、盡量讓他痛苦。」 這個結尾太讓人意外了吧！Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架！



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