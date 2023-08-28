美國IGN評價引發韓網討論：韓劇《MOVING 異能》是今年的《魷魚遊戲》

各位有追這兩部的讀者《MOVING 異能》VS《魷魚遊戲》，你的選擇是？

美國 IGN 多媒體評論網站上出現了一篇劇評「韓劇《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）是今年你還沒聽說過的《魷魚遊戲》」被轉發到韓網引發熱烈的討論。

寫手MATT KIM表示，這部今年推出的韓國超級英雄類型片《MOVING 異能》成功吸引到了自己的眼球，各種題材混和在一起看似嚴肅的背景卻意外地輕鬆又好看，雖然還未在美國獲得相對高的熱潮與關注，但畢竟還在播出中，如果官方宣傳到位還是有機會成為全球引領熱度的作品。



特別是《MOVING 異能》由趙寅成和韓孝周主導的EP.8~9故事中，講述父母輩因任務從愛情走入家庭的片段，將這部劇的熱度&深度提升到新的高度，成功吸引到了大眾的目光。



網友評論：「《MOVING 異能》真的好看，我要推薦給大家」、「如果在Netflix上播，在歐美地區說不定會比現在更紅」、「我個人覺得比《魷魚遊戲》好看」、「《魷魚遊戲》感覺風格獨特，《MOVING 異能》反而讓我很有共鳴」、「每一對CP配對都好吸引人」、「人物背景都描繪得很好，安排得很自然」、「雖然熱度還不到《魷魚遊戲》的程度，但我會希望外國人看到《MOVING 異能》，跟美國超級英雄片很不一樣的感覺」、「兩部作品都讓韓國人感到驕傲！」

《MOVING 異能》目前僅播至11集，後勢看漲，每週三於Disney+更新兩集，全劇共20集。

▼EP.12-13最新預告：



▼席捲全球、破 Disney+ 觀看紀錄！口碑一致盛讚 2023 必看韓劇《MOVING 異能》



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