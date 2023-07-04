讓《惡鬼》比較不恐怖的兩大方法：想想這隻狗、注意金泰梨的頭髮

SBS金土劇《惡鬼》播至第4集有越來越恐怖的趨勢，鬼出現的次數還有鬼的妝容都讓觀眾恐懼程度上升，不過Twitter卻有網友開始流傳一些Meme（迷因、哏圖），讓人在恐懼中不禁笑出聲，以下就讓小編整理兩大迷因，這些「讓《惡鬼》比較不恐怖的兩大方法」：

一、想想這隻狗

「每次看到具散影身上的惡鬼影子都會想起牠，我心裡的劇的類型就會轉變，變得很可愛。」



구산영이한테 씌인 악귀 그림자 볼 때마다 자꾸 얘 떠올라서 내 맘속에선 장르 바뀌며 귀엽고 난리. pic.twitter.com/qjLZMwaFfE — 지돌장군 (@zidory) June 25, 2023

二、注意金泰梨的頭髮

「當恐怖懸疑劇變成洗髮精廣告時」



「最新且最大的為解之謎：

－惡鬼的名字

－詛咒的對象

－散影的弟弟（或妹妹）

－散影就算7天24小時都被鬼追著不放，頭髮還是那麼柔順閃亮」



收看《惡鬼》的觀眾們，如此一來讓你比較不害怕了嗎？

話說，散髮狗狗的迷因讓小編一直想到這個XD：‎網友貼出「和李政宰很像的狗」，粉色衣服＋大珍珠項鍊如出一轍！鄭雨盛映後Q&A挺身質問網友意圖XD‎

며칠 전에 카톡 프사를 이 강아지 사진으로 바꿨는데... 이정재가 이러고 티비에 나왔길래 당황해서 조용히 다른 사진으로 프사 바꿈 pic.twitter.com/vlRirkP0uL — 오얏 (@dhrcjshub) August 11, 2022

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