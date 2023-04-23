【K社韓國小百科】比《黑暗榮耀》更扯！又一現實版轟動全韓：校園霸凌長達12年，加害者反咬受害者「侵害名譽」、令「公開道歉」

最近有位韓國女生曝光長達12年校園暴力的事件引起廣泛關注，多名同窗出面作證、公開加害者個人信息，不料加害者反而指控受害女生「損害名譽」、要求她道歉，令大眾憤怒不已。

去年底首播的Netflix《黑暗榮耀》以校園暴力和復仇為題材，一經播出就引起巨大關注，劇中加害者的下場令人拍手稱快，現實卻似乎難以如願。



今年1月，一位名叫「表藝林（音）」的年輕女生發佈影片稱自己也是校暴受害者，上月接受《實話探查隊》採訪表示從小學到高中每一天都在校園暴力中度過，加害者對她無理由地踢打掌摑、抓頭髮把頭按進馬桶裡、在鞋子裡放大頭釘、取笑她母親臉上的色斑等，令她感覺12讀書年時光「就像經曆一場災後幸存」。



藝林的多位同學也在採訪中作證「就連上課時間都霸凌」，但老師為保住工作卻反而指責藝林「不合群」、說她被霸凌是因為「做錯了什麼」。 藝林試圖修復創傷時聯絡加害者，對方竟反過來說她是跟蹤狂，還藉《黑暗榮耀》主演宋慧喬進行嘲諷：「以為自己是什麼表慧喬嗎？」



欺負藝林最多的3個人如今一個在美容院工作，一個開了Pilates皮拉提健身館，還有一個竟然是緊急救護技術員，相當諷刺。 面對節目組採訪，三人無一例外全盤否認，美容師稱沒有相關記憶、對方也沒有證據，還叫節目組轉告藝林「不要聯絡、不要到附近來，非常令人不快」，節目播出後讓很多觀眾憤怒。

事件再次受到矚目是在本月14日，一個名叫「表藝林同班」的YouTube賬號公開了4名加害者的個人信息，包括長相、姓名、工作地點等具體事項。 根據該賬號，霸凌主導者目前在陸軍當公務員，其他人或和男友幸福交往、或改名開啟新生活，PO主看不下去她們令藝林陷入痛苦、自己卻逍遙快活，所以進行曝光。



隨後，加害者所在美容室發聲明表示事前並不知其是校暴者，得知實情後已立即解僱，總公司將追究她損害品牌形象的責任; 同時向藝林提供復健和工作上的幫助。 藝林也PO影片感謝美容室的聯絡和支持，請大家不要遷怒。 陸軍方面則表示：「缺乏可採取法律措施的依據，十分遺憾。」

後續公開的通話錄音中，加害者表示不記得對藝林做過什麼事、開脫稱「當時還小」，之後還聘請律師發來法律文件，指責藝林「損害名譽」，要求她公開道歉、刪除相關影片。 藝林感到委屈憤怒：提及實名的影片並不是我PO的，叫我如何刪除？ 又為何要我向她們道歉？



不止如此，還出現了一個名為「表藝林加害者同班」的YT賬號，稱表藝林早已獲得道歉卻仍在聯絡同學作偽證。 但網友質疑該賬號是加害者所為，紛紛留言抨擊：「無賴到極點」、「起雞皮疙瘩」、「臉皮太厚」、「表藝林加油」。

遺憾的是一直服藥堅持的藝林似乎逐漸不堪精神壓力，昨日在工作室自殺未遂，已被送進醫院。 曾採訪她的YT頻道「Caracula偵探事務所」PO文稱，藝林曾透露餘生將致力於幫助其他青少年、避免出現「第二個表藝林」以回報大眾的關心，為此已經去青少年保護團體申請了校園暴力咨詢師的課程。



目前關於表藝林的報道幾乎都有兩三百萬觀看次數，很多人留言表示加害人果然不會反省、必須要她們得到懲罰、全國民都不能忘記。

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