原來不少《黑暗榮耀》的配角，都曾出演過熱門韓劇《非常律師禹英禑》你知道有誰嗎？

如果兩部熱門韓劇你都有追的話，這８個重複角色你都有注意到嗎～？

被韓網命名為《奇怪的老師文同珢》，也就是《非常律師禹英禑》（原本直譯：奇怪的律師禹英禑）加上《黑暗榮耀》的女主角宋慧喬所飾演的國小教師文同珢，如果很頻繁追劇一定會經常遇到這樣的情況，看到某個演員出現覺得好~~~眼熟啊，是不是在哪裡看過呢？

1．《黑》畫家&毒蟲牧師女兒李蓑羅VS《非》脱北者媽媽（演員：金赫拉）



2．《黑》朴涎鎮跟河度領的可愛女兒河睿帥VS《非》禹英禑童年時期（演員：吳智律）



3．《黑》偷拍學生裙底的變態老師VS《非》中彩票後就拋棄妻子的外遇渣男（演員：許棟元）



4．《黑》全宰寯的律師朋友VS《非》跟蹤禹英禑媽媽的記者（演員：李斗錫）



5．《黑》嫉妒涎鎮的同事VS《非》揭穿秀妍曖昧對象是劈腿慣犯的前女友



6．《黑》文同珢的班導師VS《非》昭德洞紀念樹案件的大法官（演員：朴胤熙）



7．《黑》幫涎鎮寫氣象稿的人VS《非》傳紙條給禹英禑陷害她，結果被董格拉米巴頭的同學



8．《黑》薩滿教巫師VS《非》董格拉米的媽媽（演員：尹珍成）



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