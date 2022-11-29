【K社韓文小百科】《財閥家的小兒子》裡這些事都是真的！空難和盆塘開發確有其事，引進甜甜圈橋段借鑒樂天會長申東彬

宋仲基新劇《財閥家的小兒子》講的是從2022年穿越回1987年的故事，男主角成長過程中經歷了韓國近代多個重大事件，劇中很多橋段和人物設定都有事實原型！

1.大韓航空858號班機空難

劇中金康勳飾演少年陳導俊，得知李星民飾演的爺爺陳養喆要搭乘1987年11月29日的「CAL828」航班回國時，表情突然凝重。 因為根據他的未來記憶，這班飛機將在飛過緬甸仰光時失蹤，他必須阻止陳養喆登上那段航程。



事實上，這一天發生了韓國史上重大航空事故之一「大韓航空858空難」。 KE858號班機從巴格達起飛，原計劃經停阿佈達比和曼谷後飛往韓國金浦機場，但在飛過安達曼海（又名緬甸海）上空時因機艙內炸彈發生爆炸，機上115名人員全部罹難。

此外，很多人認為順洋集團的現實原型是三星集團，而三星創始人李秉喆也是在1987年11月19日過世、只相差10天，不過死因並非事故而是肺癌。

2. 盆塘區開發

陳導俊幫陳養喆出招以小蝦米打敗大鯨魚，作為獎勵不想要容易貶值的貨幣，而是選了盆唐區5萬坪（約16.5萬平方米）的土地，並靠這塊地輕輕鬆鬆賺進240億韓元。要知道當年韓國銀行職員的月薪也不過20萬韓元，大學一學期的學費也只有40萬韓元，一碗炸醬麵只要700韓元！

劇中時間1987年的盆唐區還是一個人口稀少的農村，1989年政府開展盆唐新都市計劃後迅速發展，如今已成為全韓國居民最富裕、地價最高的行政區之一，環境優越、交通便利，甚至有「上有天堂，下有盆塘」(천당 아래 분당)的說法。



3. 三星收購亞進&現代收購起亞

劇中全國第二的汽車製造公司——亞進集團在金融危機中破產，陳導俊出資幫順陽集團收購、讓順洋成為全球十大汽車企業之一，這一段是參考了韓國現代汽車的歷史。 起亞汽車從70年代到90年代中期在全球范圍成功拓展市場，亞洲金融危機前夕出現一系列經營錯誤，最終在1997年宣告破產。 這時競爭對手現代集團以51%股份將其並入旗下，如今起亞汽車仍是韓國第二大汽車製造商，第一的就是現代汽車。



4. 媒體新都市開發

第6集裡首爾計劃將上岩洞打造成數位多媒體城市，在曾經是垃圾掩埋場的蘭芝島建設世界杯運動場，這也與現實基本一致。



上岩洞蘭芝島以盛開蘭花和靈芝得名，曾經是風景秀美的江邊地段、很多人新婚旅行的地方，但從70年代末開始整整15年間接收首爾市所有生活垃圾和部份工業垃圾，逐漸堆起兩座高達98m的垃圾山、體積達到古夫金字塔的33倍，還因灰塵多、蒼蠅多和惡臭多而被稱為「三多島」。 1998年，首爾市決定為2002年世界盃建設全新球場，最終選址就落在蘭芝島，還曆時四年把垃圾山變成了環境優美的世界盃公園，如今成為很多市民週末散步的好去處。



此外，首爾市為了平衡地區發展，從新千年開始在上岩洞建設數位多媒體城市，吸引電視台、影像製作公司、遊戲公司等IT企業及媒體娛樂產業進駐。 如今韓國三大電視台MBC、SBS、KBS的總部都匯聚在此，還有韓聯社電視台YTN、有線台JTBC、CJ E&M旗下的tvN和Mnet等等。



5. 甜甜圈的誘惑

劇中陳導俊對於吳世炫愛吃甜甜圈一事印象極深，為招他入夥合作，還特地把他最愛的的甜甜圈品牌引進到韓國。



事實上甜甜圈第一次進入韓國是1983年的DUNKIN'，不過跟劇中橋段比較相似的是樂天集團現任會長申東彬。 申東彬在美國留學時很愛吃甜甜圈，2004年親自把Krispy Kreme引進韓國、在新村開設了全亞洲第一家分店。 據悉開業初期申東彬幾乎天天到店裡報到，明洞10號店開幕時申東彬一臉發自內心幸福快樂的笑容，也讓韓國人印象頗深XD



크리스피 도넛은 신격호 회장이아니라 신동빈 부회장이라네여ㅎㅎㅎㅎ진짜 악마의 맛ㅠㅜㅠ pic.twitter.com/trgrfD5x1I — 고라니 (@K_water_deer) September 8, 2020

不過隨著專業咖啡聽和新型甜品店增多，甜甜圈在韓國的市佔率逐年下降，新村1號店已經在2017年無力承擔房租而結束營業。

此外，《財閥家的小兒子》本週五因世界杯停播一次、第7集將在本週六公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看~



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