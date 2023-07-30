金銀姬又寫出名作！《惡鬼》結局兩集金泰梨演技大飆特飆，收尾感人至極獲讚許（EP.11-12）

金銀姬編劇、金泰梨、吳正世與洪慶主演的《惡鬼》已於昨（30）日落幕，可以說不看到最後完全不知道結局會如何，最後兩集11、12集播畢獲得一眾好評，從編劇、演員到導演，整個作品被認可「龍頭龍尾」。

（以下涉及劇透）



廉海上（吳正世 飾）、具散影（金泰梨 飾）、李弘塞（洪慶 飾）與重顯商社副社長金致遠（金祐珍爸爸，李圭會 飾）聯手，利用無防守日騙過廉海上奶奶羅炳熙（金海淑 飾），問到了惡鬼真正的名字──李香伊。接著就是和時間賽跑的時候了，惡鬼著急著想殺掉對自己不利的人，在要害死具散影媽媽（朴志暎 飾）的那刻，是具散影用生命威脅才沒讓惡鬼得逞。

回顧過往，原來李香伊（沈達琪 飾）確實是巫師選中的人，只不過她不甘心、讓妹妹取代了她，此舉竟導致母親不諒解而自盡，父親與哥哥後來還因船難而亡，孤苦無依的她想用錢換回妹妹，反倒撞見妹妹遭巫師殘忍殺害，她還再次成為犧牲品、真正的犧牲品，成為了幫助重顯商社的太子鬼。



惡鬼在殺害羅炳熙後和具散影展開對話，表示自己剩下的願望是找到自己的屍體，具散影請廉海上不要照做但為時已晚。廉海上為了找到第五樣物品已挖出李香伊的遺骸，後續也硬著頭皮拿五樣物品四處封印。是具散影媽媽率先發現具散影變了個人，廉海上從她口中才確認自己真的掉入惡鬼的陷阱，而具散影此時已與惡鬼「交換」，惡鬼佔據了具散影的身軀，具散影則變成影子。

最後是從羅炳熙留下的死亡訊息，得到封印惡鬼的真正方法──銷毀神體，也就是李香伊被切下的手指。廉海上拿到了手指卻被李香伊以自己（具散影）的生命要脅，在這之前，李香伊曾表明自己多想活下去，而現在那麼多人包括具散影卻輕易地想了結生命，她不甘心。

李香伊傷害廉海上拿到自己的手指，正想走人時，具散影回來了。因為在黑暗中領悟「想殺掉自己的那張臉也是自己」，具散影激起了生存意志，最終成功操控自己的身體燒掉手指。



尾聲描述了具散影珍惜著自己還看得見的時光，在一場船遊繩火遊戲上，她與廉海上看著落火、看見鬼魂們幸福的模樣，就算眼睛又出問題，她仍對自己說：「是啊，試著活下去吧！」



觀賞完最後兩集，觀眾們不得不再次佩服金泰梨的演技，短短兩集，她至少就呈現了四種演技──具散影、惡鬼、扮演惡鬼的具散影、扮演具散影的惡鬼，讓觀眾不得不入戲，跟著羅炳熙、廉海上或是李弘塞陷入迷惘。



김태리의 1인 4역 연기차력쇼



구산영 악귀

악귀인척하는 산영이 구산영인척하는 악귀 pic.twitter.com/YhC3W9QRfp — 나무 (@Kdtree_) July 29, 2023

不少觀眾對結局給出好評，推特一張讚許《惡鬼》愈漸精彩的哏圖破1500次轉推，轉發到‎theqoo論壇亦獲得上百則認同留言。不少人稱讚《惡鬼》是「龍頭龍尾」佳作，金銀姬的編劇、金泰梨與吳正世等人的演技、李正林的導演均受讚許，也有不少人表示看完都哽咽了、受到了療癒，他們說：「是啊，努力活下去吧！」「我也會試著活下去的。」



애들아 악귀라는 드라마 이거임 pic.twitter.com/ZH06kIIgNM — 뎊 (@taeri_def) July 29, 2023

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