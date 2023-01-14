《財閥家的小兒子》被韓網友評為「爛尾劇」第一名！2022年兩部大熱劇也上榜

觀眾心目中哪部劇是最爛尾呢？

最近韓國知名交流網站DC INSIDE進行了一次投票活動，讓網友票選出「讓人記憶深刻的有著最爛ENDING的電視劇」，根據網友們投票結果顯示，近期剛剛落幕的《財閥家的小兒子》以34%的得票率成為了廣大觀眾心目中排名第一位的爛尾劇。緊跟其後則是ENA電視台功臣劇《非常律師禹英禑》和tvN神劇《二十五，二十一》，得票率分別為14%和13%。



被吐槽爛尾，實則是這三部的大結局未能讓觀眾們看得盡興。 《財閥家的小兒子》最後一集中，魂穿財閥家小孫子，憑藉前世的記憶+巨額財富雙重金手指的一系列重生爽劇設定變狗血夢境，草草了事，氣得觀眾們大罵「年度最佳詐騙劇」，改編不用心、堪稱毀原著。



而《非常律師禹英禑》的結局也很荒唐，鄭明錫突然患癌，崔秀妍（河允景 飾）和權敏宇（朱鐷赫 飾）突如其來的 LOVE LINE 都讓觀眾們看得一頭霧水，這不是妥妥的早間狗血劇的配置嗎？



《二十五，二十一》被不少觀眾看作爛尾，最大的原因就是觀眾們看好的羅希度（金泰梨 飾）和白易辰（南柱赫 飾）沒能終成眷屬，前15集刻畫的心動、曖昧、戀愛等超甜劇情讓所有人都誤認為他倆會平穩地步入婚姻殿堂，哪知最後1集來了個大反轉，第16集直接向「決然分手再不聯繫」，與前15集的反差另觀眾們直呼難以接受。



除此之外，情景喜劇《穿透屋頂的HIGHKICK》和《SKY Castle》也被觀眾們評為「爛尾劇」，大結局無法另觀眾滿意。



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