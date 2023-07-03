《惡鬼》恐怖程度更上層樓！金泰梨秒變臉vs吳正世秒紅眼眶超精彩！維持10%收視水準（EP.3-4）

SBS金土劇《惡鬼》以金銀姬編劇搭上兩名演技派演員金泰梨與吳正世，未開播就受到許多觀眾期待，開播後也以全韓平均AGB收視率10%左右的佳績開跑，第二週高了一些些，第三第四集開出11%、10%，維持一樣的水準。

能維持漂亮的收視，金銀姬、金泰梨與吳正世等劇組人員絕對功不可沒，比起一、二集，編劇在三、四集上走出了更多懸疑氛圍，雖然看似開始解謎，事情卻愈漸撲朔迷離且往更可怕的方向發展，金泰梨的惡鬼演技，以及和吳正世面對面飆戲，完全就是全場Highlight……觀眾對於《惡鬼》可說是佳評如潮。

（以下涉及劇透）



兩集劇情，具散影（金泰梨 飾）和廉海上（吳正世 飾）為了追查散髮女鬼叫什麼名字、來歷為何而四處奔波，在舊名「樟鎮里」的地方遇上「自殺鬼」，又在「百次谷」遇到「異鄉鬼」。具散影更意外得知媽媽有段秘密，明明是百次谷出身的人卻從未說過。

最高潮在具散影被鬼上身後，對前來的廉海上笑著喊了一句「好久不見」，廉海上因她喚醒了過往的陰影。金泰梨的笑、吳正世的紅眼眶，兩名演員瞬間轉換情緒，同場飆戲令觀眾相當過癮，不禁跟著沉浸在那樣恐懼的氛圍裡。



▼具散影被鬼上身後，操控水族館老闆的場面亦受讚許



김태리 악귀 쓰인 연기 미쳤음

너무 무서워요#악귀 pic.twitter.com/vrVJglvu2o — 로즈 (@RosearthOo) June 30, 2023

而最懸疑的，是具講謨（陳善圭 飾）的出現。具散影看見了許許多多異鄉鬼後，崩潰的奔跑起來，途中卻在反光的玻璃窗裡看見了爸爸具講謨，具講謨以鬼魂的方式重新出現？這代表是什麼意思？



另外，有觀眾開始猜測散髮女鬼就是具講謨找的樟鎮里失蹤女童李木端，而帶走她並施法害死她的巫師崔滿月是廉海上奶奶（金海淑 飾）的母親，指出以巫師出身的年代來看，廉海上奶奶相當符合其女兒的年紀。



악귀 오늘 나온 단서들

‘댕기’서에 최만월 1914년생 무속인이라고 쓰여 있고 오정세 친할머니인 김해숙은 정축년 86세로 나오는데 찾아보면 1937년생이라 최만월 딸 아닐까 아이를 굶겼다가 죽여 댕기에 혼을 깃들게 하고 태자귀를 만들어 번 돈으로 집안이 대대로 부유한 것 같음 . . pic.twitter.com/StSOc90Zhx — 취향 (@loverdramas) June 24, 2023

下集預告，具散影與廉海上除了持續處理異鄉鬼帶來的災禍，似乎又遇上了一連串疑案，具散影對於散髮女鬼的上身再次崩潰。



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