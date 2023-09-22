《MOVING 異能》第二季有著落！Disney+韓區代表：「史上最成功作品，無條件要拍續集」

Disney+今日上午在首爾舉辦開放日活動，韓國區公司代表金素妍（音）親口確認有意為大熱劇《MOVING 異能》拍攝續集，只等姜草作家休假回歸就排上日程！

金代表稱《MOVING 異能》是Disney+在韓國上線所有內容中最成功的一個，是Disney+在韓國展開進一步發展的重要節點。 關於成功原因，金代表認為最關鍵因素就是姜草作家的原著：「以薑草網漫為基礎的故事擁有很強的力量。 在跨越多種類型的同時，故事的情節不斷變得堅實而深入，精心設計的故事發揮了巨大的作用。」 同時，新人演員和明星演員的精彩演技、工作人員和導演的團隊合作、世界頂級的CG水準都不可或缺。



有人指出《MOVING 異能》本身很適合Disney+這一平台，金代表則認為《MOVING 異能》雖然是以超級英雄為主角的動作驚悚劇，但核心始終是觸動人心、引人共鳴之處。





關於續集，金代表肯定地表示早就有相關計劃：「姜草作品的世界觀廣闊且潛力巨大，從一開始就對這方面進行過討論。 我們一直都相信《MOVING 異能》會取得成功，雖然還需進行具體討論，但非常想、無條件想拍第二季。 雖然要等姜草作家休息回來才開始探討，但意願是堅定的。」

《MOVING 異能》講述隱瞞超能力活在現在的小孩們，與隱藏痛苦秘密活在過去的父母們的故事，改編自薑草的同名網漫，真人版編劇也由姜草擔任。 這部劇不僅請來趙寅成、柳承龍、韓孝周等大牌影星加盟，更投入500億韓元製作費、打破韓劇史上最高紀錄，上線首周就成為收看時長歷代第一，在各國市場都獲得一致好評。



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