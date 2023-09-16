Disney+《MOVING 異能》李正河拿片酬後「不瘦反胖」增重30kg，一殺青火速甩肉超誇張！網：「第一次見到反著來的」

還有人不知道李正河為Disney+《MOVING 異能》增肥30kg，拍完後又瘦回來了嗎？

很多明星平日不修邊幅，只有接到新作品才健身減肥收拾一新、重現顏值巔峰，令網友戲稱片酬才是最好的減肥藥。 但最近這位人氣小生卻截然相反：簽下片約後足足胖了30kg！



他就是Disney+話題熱播劇《MOVING 異能》裡飾演小男主「金奉皙」的李正河！因為網漫原著裡金奉皙的設定是擁有飛行能力，媽媽為了不讓超能力被人發現而把兒子養得胖乎乎，出門還要他背上超重的包包、身上綁沙袋，所以圓潤外形是真人版演員的必要條件。



但其實李正河本人相當清瘦，2021年中旬開拍前不僅有棱角分明的下頜線，還有肌肉飽滿的手臂：



大概2019年還染過金髮，感覺那時連手指都要細上一圈......



確定接拍《MOVING 異能》後李正河開始增肥，狂吃泡麵在3個月內成功增重30kg！李正河接受Starnews采訪時透露：「為了保持身材一直有調節飲食，那段時間可以盡情吃東西，第一次見到自己胖胖的模樣。」 每次和姜草作家見面還要炫耀進度：「作家大人，您看我的肚子！」XD





所以劇中奉皙跑步時，肚子上彈彈彈的都是貨真價實的肉肉！笑起來超可愛啊：





李正河透露增重期間有堅持做有氧運動，因此減肥時就比較輕鬆。 去年7月11日李正河戲份殺青，今年8月3日發佈會時已「縮水」一大圈！





新拍的演員形象照和雜誌寫真也十分清爽：





前幾天為他心愛的棒球隊「SSG登陸者隊」應援時，臉部線條棱角重現、幾乎已經瘦回原來的模樣！果然明星增肥都只是胖著玩玩而已XD



此外，李正河2017年以網劇《心動注意》出道，先後在《新入史官丘海昤》《Run On》《無法抗拒的他》等作品中嶄露頭角，擔任主演的《MOVING 異能》正在Disney+火熱上映中。 接下來另一部新劇《ONE：High School Heroes》和新片《Victoy》均已殺青，期待他未來的發展！



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