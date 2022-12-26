[分集劇情]《財閥家的小兒子》最終回實時收視率爆衝51%！編劇大改原著結局引兩極評價（EP16）

韓網有人說這劇是「財閥家的比特幣」，大家對這樣的結局怎麼看呢？

JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 昨晚更新了最後一集，還沒播畢就在韓網引起熱烈討論，Twitter韓國趨勢前三名也全部被相關詞條佔據。



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第16集大結局關鍵內容！



再次回歸

陳導俊在車禍現場喪命，醒來後發現又變回尹炫優，原來是被旻渶作為陳榮基非法繼承案的證人救下。 尹炫優在當地醫院昏迷了一周，同時也作為陳導俊生活了17年。 炫優被扣上挪用公款的帽子，剛好被指派調查此案的是旻渶，炫優拿出順洋Micro積累秘密資金的證據，成功為自己洗脫嫌疑。



殺害導俊和炫優的真兇

炫優認為謀害自己的人是需要這筆秘密資金的人，旻渶調查後發現，炫優遇害當天是牟賢珉的娘家表親用幾乎相同數額巨款買下順洋物產股份。 陳華榮夫婦希望以非法繼承嫌疑打擊陳星俊，旻渶則藉機要求召開聽證會。

炫優公開了導俊遇害時的通話錄音，真兇終於被公開：當時還是外派員工的炫優按照金室長指示將車停在路邊，後方駛來的另一輛卡車高速撞擊導俊的車，炫優的驚慌失措、金室長和陳榮基教唆殺人的談話內容都被錄得清清楚楚。 隨著這樁陳年舊案公之於眾，陳家人的公眾形象一落千丈，被迫全部卸下經營權、由專業經營者接手管理公司。



「順洋家的陰間使者」

徐旻渶獲得這一外號是因為導俊。 她當年調查導俊之死時遭到順洋家阻撓，所以二十年來一直和順洋家作對，穿黑衣其實是對未婚亡夫的悼念。 揪出兇手後，旻渶終於換回彩色衣服，炫優則再次對她說出導俊曾說過的話，讓她十分驚愕。 （這條感情線就這樣開放式結束了~靈魂轉移和相見不相識等設定，真的跟隔壁《還魂》蠻像XD）



作為尹炫優繼續生活

炫優認為這一切不是夢也不是穿越，而是對導俊和炫優的懺悔。 他回到Miracle投資公司跟吳世炫合作，這一次似乎把目標對準了大營。



這集播出後Twitter韓國趨勢前三名依次是「湯飯家的大兒子」、「二十五，二十一」、「財閥家結局」，其他熱門標籤還有「虎頭蛇尾」、「最差電視劇」、「黑話律師」、「巴黎戀人」、「原著結局」等等。 韓國論壇Theqoo也有多熱帖作相關討論，不少人難以接受編劇對原著小說結尾做出大幅度修改，甚至認為在這部劇的襯托下，《SKY Castle》的結局都顯得沒那麼糟糕：「不要開玩笑了，趕快把真正的大結局放出來」、「中間那17年太虛無了吧」、「這麼用心追到尾結果追了個寂寞」、「還不如照原著拍」、「 我心中的大結局是15集導俊對陳養喆說很想你」、「向觀眾懺悔吧」、「改名叫財閥家的比特幣算啦」。 也有人讚同編劇的安排，因為解決炫優事件也很有必要，而且回歸現實的結局更加真實和震撼，餘韻強勁。

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