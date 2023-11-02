《無人島的DIVA》劇中美聲驚豔全場！朴恩斌：「100％是我自己唱的！」

演什麼像什麼的演員朴恩斌，在新劇《無人島的DIVA》中飾演一位懷抱歌唱夢卻受困在無人島15年的女子徐木河，獲救後歌唱實力也終於得以被發現。劇中角色歌聲真的不輸專業歌手，朴恩斌也提到百分之百是自己所唱。

數位媒體頻道Dingo節目《今天也辛苦了2023》日前在網路上公開了影片，邀請到最近新劇《無人島的DIVA》剛剛首播的演員朴恩斌，也請來了一位22歲，目前正努力成為產品設計師的熱血粉絲與她見面，粉絲以為正在進行事前訪談時，朴恩斌就驚喜登場，也熱情地詢問粉絲「想見到我嗎？」讓粉絲驚喜不已。



朴恩斌先是對眼前這位「第一期官方粉絲」表達感謝之意，也提到了自己剛剛首播的新作《無人島的DIVA》，她在劇中飾演受困於無人島15年最終獲救的女子，擁有美妙歌喉，出色的唱功也引發觀眾們討論。而朴恩斌可愛地表示「官方粉絲們都聽不出來是我本人唱的，有點傷心」，不過她也提到電視劇的角色力量就是「化不可能為可能」，更相當自豪表示劇中100％歌曲都是親自演唱的。



朴恩斌也與粉絲大聊如何認識新朋友的經驗，雖然有成功有失敗，但朴恩斌仍選擇相信對方。最後朴恩斌更為鐵粉準備了化妝品組合以及包包做為禮物，更親切地跟對方說，不知道將來會在什麼地方相遇，但一輩子都希望自己的粉絲能過得幸福，讓大家覺得超級暖心。



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