韩业内人士票选2023最佳剧集：《黑暗荣耀》第一《MOVING 异能》紧随其后，《财阀家的小儿子》《恶鬼》屈居第三

韩国媒体Joynews24近日收集了200位业内人士的意见，从中统计出2023年「最受业内认可的韩剧」名单，第一名果然不意外，就是乔妹的年度大作《黑暗荣耀》！

娱乐公司和电视台在职人士、电影和电视节目制作者、娱乐记者等共计200位业内人士参加了Joynews24的问卷调查。 关於2023年的「年度最佳电视剧」，73人都投票给了宋慧乔、林智妍、李到晛等主演的Netflix剧集《黑暗荣耀》！



《黑暗荣耀》去年底上线前8集、今年3月公开后8集，期间和完结后长期热度不减，金银淑编剧、安吉镐导演、多位主演的表现全部大受好评。 因为是涉及校园霸凌题材的复仇剧，上线后引起很多关於校园霸凌的讨论，不少曾经的受害者表示获得共鸣和疗愈，亦有受害者勇敢露面、通过媒体发声，获得很多人的鼓励。



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看完《黑暗荣耀》的后遗症：九个在现实生活中看到后，会联想起剧情的物品！甚至会感到很害怕～

原来不少《黑暗荣耀》的配角，都曾出演过热门韩剧《非常律师禹英禑》你知道有谁吗？

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Disney+投资500亿巨制《MOVING 异能》今年8月上线后大放异彩，成为Disney+韩国区有史以来最成功的一部作品，以高达64票位列第二。



《MOVING 异能》改变自同名网漫，讲述拥有超能力的父辈和子女的故事。虽然很多人一开始是为了赵寅成和韩孝周而看，而且这对夫妻的那两集确实很赞，但不得不说整个故事里各个人物的感情线都很有深度、十分动人。 很多剧迷敲碗第二季，Disney+和原著作家也表示正有此意！



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并列第三的是JTBC《财阀家的小儿子》和SBS《恶鬼》，各自获得11票。

《财阀家的小儿子》改编自同名网络小说，讲述被财阀害死的上班族重生为财阀家小儿子，一步步挖空财阀的复仇故事。 剧情涉及韩国近代史很多大事件，例如2002韩日世界杯、盆塘区开发、大型空难事件等，堪比开启上帝视角的商战谋略精彩至极、精准刺激韩国人的多巴胺！宋仲基和李星民的表演也备受赞誉。至於未能获得更高票数的原因，小编斗胆猜测是LoveLine和结局的影响......



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《财阀家的小儿子》里这些事都是真的！空难和盆塘开发确有其事，引进甜甜圈桥段借鉴乐天会长申东彬

SBS惊悚剧《恶鬼》讲述被恶鬼缠身的女人和可以看到恶鬼的男人一起揭开可怕真相的故事，是《Sign 信号》《尸战朝鲜》编剧金银姬在《智异山》之后带来的又一力作！金泰梨和吴正世这两位实力派的搭档令人震撼，只要胆量足够便相当值得一看！



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此外获得业内人士青睐的还有：JTBC《坏妈妈》和Netflix《假面女郎》并列第四（6票），JTBC《爱情的理解 》《代理公司》《欢迎来到王之国》《车贞淑医生》、tvN《浪漫速成班》并列第五（4票），《模范计程车2》（港译：模范的士2）《浪漫医生金师傅3》《 陌生人》《千元律师》《九尾狐传1938》《身价》《毒枭圣徒》《D.P：逃兵追缉令2》《绑架之日》等。

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