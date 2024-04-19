【韩网热门】泫雅：「为何我每次谈恋爱都被发现？」

泫雅近日做客歌手赵贤雅的网路节目，聊到与龙俊亨的恋情，说龙俊亨原本以为她是精明难搞的类型，直到第一次约会吃了牛血醒酒汤：「当时边吃牛血醒酒汤边看《来自星星的你》，感动到哭了。 这些可爱的小事很有趣。 」

赵贤雅说想像泫雅一样谈恋爱，秉持「不管被骂多凶、只要喜欢就交往」的态度。 泫雅：「我为什么每次谈恋爱都被发现呢？公司也说对我感到有些累。 既抱歉又感谢。 」



▽相关对话16分52秒开始：



韩国网友评论：

1. 还不是因为您自己放暗号啊...

2. 不被发现才奇怪吧kkk

3. 两次都是您自己公开的，在讲什么啊

4. 其实没有被抓到过，上次是您亲自告诉记者，这次是您自己PO上IG

5. 在IG公开合照、tag龙俊亨、留言「请多关照」，所以这些算什么呢...？

6. 当时公司发通告否认恋情，不是您自己非要公开恋情、离开公司吗

7. 根本没有试图保密过啊......

8. 精明难搞跟牛血醒酒汤有什么关系？无法理解究竟想塑造什么形象kkk

9. 吃什么东西才算是精明难搞呢？西餐吗？

10. 原以为很难搞其实大咧咧很感性、神经大条到谈恋爱都会被发现的程度，是沉浸在这个设定吗？

11. 男超网站很喜欢女艺人说喜欢汤饭之类的，也许是那种感性吧

12. 其实大大方方谈恋爱也蛮好的，但责怪网友就有点搞笑

13. 也许她说的是（公开之前）粉丝之间有在猜测议论吧，倒也没错

14. 明明是你给出很多暗示啊，和E'Dawn一起小分队活动时当著大家的面做那么多肢体接触，不被发现才怪

15. 就像熬夜K书一个礼拜到了考试当天说完全没读书

16. 旁若无人在大型百货店逛街，怎么可能不被发现呢

17. 自己想做什么就做什么、让公司职员辛苦，却觉得「为什么总是被发现呢」不想想原因就是自己，好笑kkk

18. 其实没人对她谈恋爱指手画脚，只是对她男友有意见

出处：https：//theqoo.net/hot/3190247996

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