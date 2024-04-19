《背著善哉跑》编剧「魔改」原著小说8处大不同！乐队原名竟叫「马铃薯饼」，男女主羁绊缺失重要一环！

金惠奫和边佑锡主演的热门新剧《背著善哉跑》改编自网路小说《明天的第一》，目前已更新到第4集，是时候分享剧版和原著的不同点！真心觉得编剧每一处修改都是神来之笔，让羁绊和感性更深不止一层~

网路小说《明天的第一》由作家「金包」於2019年底开始连载，2021年推出网漫版尚未完结。 原著给出了「粉丝穿越回过去救偶像」的故事大纲，真人版在细节设定做了很多修改，看完以下七点绝对会感谢编剧！



1. 乐队原名「马铃薯饼」人数5变4

剧中乐队名叫Eclipse，有「日蚀」之意、十分帅气，一共有4名成员。



原著里的名字要草根很多，因为是老板吃马铃薯饼时决定让他们出道，所以团名就叫「马铃薯饼」...出道时是4人，二专回归前突然加入第5位成员柳善宰。 老板认为这是在扩张乐团世界观，但在粉丝眼里只是平白无故多出一个人，所以持续在网上攻击善宰，直到2年后善宰离世。



2. 男主设定

剧中善宰原本是游泳运动员，因肩膀受伤才被迫转行当偶像，因女主缘故钟情薄荷糖。



原著里男主一开始就是偶像练习生，只是一开始没被选入出道组、经历了挫折。喜欢巧克力类甜食，跟女主没有关联。



3. 女主设定

剧中女主读高中时遭遇事故瘫痪，穿越前在应聘剪辑方面的工作。 因为男主一句话重拾生活希望，忠心追随13年。



原著里女主没有受伤，穿越前是电视台的副导演，经常在电视台遇到男主。喜欢男主单纯是因长相和嗓音，追星经历只有2年。



4. 穿越设定

剧中男主34岁去世，女主穿越回15年前的高三，穿越「道具」是高价拍卖来的男主手表。



原著里则是男主23岁去世，女主穿越回6年前的高二，穿越道具是在路上偶然获得的神秘怀表。



5. 学校设定

剧中男女主学校相邻且同属一个财团，女主可以直接用跑的去男主学校。 但原著里两个学校有段距离，女主每次都是搭巴士前往，还在二手网站买了男主学校的体育服作为伪装。



6.男主死因

剧中尚未揭晓，原著里是男主把感冒药和安眠药混在一起吃导致去世（有点傻眼...），所以女主穿越后主攻方向是告诉男主失眠和服药方面的知识（有点弱...）

7. 原著没有男二

剧中宋建熙饰演的「金太成」是新增角色，原著男二位置只有「白仁赫」（李承协 饰），且跟男主不是竞争关系、反而更接近红娘。





*雷预警！最后一点涉及原著结局！



8. 男女主设定

剧版设定就不赘述了，总之超级心动！！原著则保守得多：高中男主对女主从无感到喜欢，但穿越回去的女主认为自己终究会回到未来，所以一直跟高中男主划清界限，结果就是失去「未来记忆」的高中女主和高中男主成为陌生人，只剩男主记得她曾来过... （原著粉表示这个走向也很有趣，但小编很难接受真人版也这样拍啊啊啊啊）



韩网友一致称赞编剧是天才，包括看过原著的人也认为改变很赞，每一项都让两人的羁绊更加深厚、心动指数更加爆表，不愧是为《女神降临》担任剧本的李诗恩编剧，接下来的剧情也让人超级期待！

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