《无人岛的DIVA》剧中美声惊艳全场！朴恩斌：「100％是我自己唱的！」

演什么像什么的演员朴恩斌，在新剧《无人岛的DIVA》中饰演一位怀抱歌唱梦却受困在无人岛15年的女子徐木河，获救后歌唱实力也终於得以被发现。剧中角色歌声真的不输专业歌手，朴恩斌也提到百分之百是自己所唱。

数位媒体频道Dingo节目《今天也辛苦了2023》日前在网路上公开了影片，邀请到最近新剧《无人岛的DIVA》刚刚首播的演员朴恩斌，也请来了一位22岁，目前正努力成为产品设计师的热血粉丝与她见面，粉丝以为正在进行事前访谈时，朴恩斌就惊喜登场，也热情地询问粉丝「想见到我吗？」让粉丝惊喜不已。



朴恩斌先是对眼前这位「第一期官方粉丝」表达感谢之意，也提到了自己刚刚首播的新作《无人岛的DIVA》，她在剧中饰演受困於无人岛15年最终获救的女子，拥有美妙歌喉，出色的唱功也引发观众们讨论。而朴恩斌可爱地表示「官方粉丝们都听不出来是我本人唱的，有点伤心」，不过她也提到电视剧的角色力量就是「化不可能为可能」，更相当自豪表示剧中100％歌曲都是亲自演唱的。



朴恩斌也与粉丝大聊如何认识新朋友的经验，虽然有成功有失败，但朴恩斌仍选择相信对方。最后朴恩斌更为铁粉准备了化妆品组合以及包包做为礼物，更亲切地跟对方说，不知道将来会在什么地方相遇，但一辈子都希望自己的粉丝能过得幸福，让大家觉得超级暖心。



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