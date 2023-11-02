《7人的逃脱》Matthew布置极限任务，失败者竟要处决！闵道赫遭K刺伤，背叛者究竟是谁？ （EP.12）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，上周六播出第12集。

*以下包含《7人的逃脱》第12集关键剧情！



闵道赫视角

Matthew治疗闵道赫，遗憾地透露称姜起卓暗中跟K合作，并给道赫看了姜和琴罗熙密会的影片，一向信任姜起卓的道赫大受打击。 道赫与K搏斗时曾抓下K皮鞋上的配饰，随后在姜起卓车里发现缺少一只配饰的皮鞋，进一步认为姜和K是一伙。





32小时的任务

Matthew给6人布置任务，要他们在32小时内搞垮圣灿集团。 其中韩莫奈拍戏、梁进谋操纵舆论、南哲宇刺激沈会长都进展顺利，但琴罗熙没能维持拍摄、车主兰没能给会长下药、高明没能智拿到画廊VIP钥匙，任务失败。 Matthew把失败的三人用铁链绑住，命令另外三人将绑在一起的油桶推下悬崖以杀死失败者。





Matthew究竟是谁？

不料铁链竟被人剪断，这时姜起卓突然出现并抱住Matthew一起跳下悬崖。 这时画面出现一个长发长须的人，胸口也有一道疤痕！姜起卓举枪逼问Matthew究竟是谁，Matthew竟忽然大笑不止！



下集预告里，Matthew突然换上一副邪恶嘴脸，大声问：「你们竟敢计划杀了我？」 琴罗熙突然向公众坦白自己是多美的妈妈，是为了女儿拍这部电影。 Matthew轻蔑问道赫「凭你能做什么」，道赫：「我要杀了他，要尽量残忍、尽量让他痛苦。」 这个结尾太让人意外了吧！Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架！



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