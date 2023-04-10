Disney+公開今年（2023年）韓劇陣容，原創劇集及電視同步共有10部作品！

每一部都想看！目前首播日（4月17日）離我們最近的，就是張赫與張娜拉「四搭」的《特務家族》囉～

OTT平臺Disney+於今日（10日）公開今年（2023年）韓劇陣容，原創劇集及與電視臺同步播出的作品共有10部，令人期待。





▲原創‎《較量人生》‎：李沇熹、洪宗玄、文素利、允浩主演，下月（5月）10日首播

由《20世紀少男少女》李東允導演執導，《Hyena：富豪辯護人》金露莉編劇執筆，描述無經歷但憑著熱情進入大企業任職的「朴允祖」，捲入招聘醜聞後，在多變化的職場孤軍奮戰的故事。是檔K-Office韓式職場劇，





▲原創‎《舊案尋兇2》‎：李星民、金信祿、景收真、李學周主演

描述老刑警「金宅祿」突然被捲入一場謀殺案，還成為案件嫌疑人。在真兇的恐嚇之下，對過去案件重新展開調查。





▲原創‎《漢江》‎：權相佑、金希沅主演

描述一群守護著漢江的漢江警衛隊，捲入在漢江發生的犯罪事件。權相佑飾演一位充滿正義感又熱血的警察「韓斗鎮」，而金希沅飾演一位個性與韓斗鎮恰恰相反的同事「李春錫」。





▲原創‎《MOVING異能》‎：柳承龍、韓孝周、趙寅成主演

描述圍繞在超能力父母和孩子展開的漫改劇，原著兼具幽默、感動、驚悚、動作、成長等多種要素，獲得超多讀者好評。





▲原創‎《最惡的惡》‎：池昌旭、魏河俊、林世美主演

故事背景設定在 1980 年代的韓國，描述調查組織的警官 「姜俊默」臥底加入活耀於韓國、中國和日本的新型販毒組織。





▲原創‎《非法正義》‎：南柱赫、劉智泰、李浚赫、金素辰主演

改編自同名網漫，描述遊走在法律與犯罪之間的「義警」金智勇與目標各異的人們相互交鋒的故事，是一部「暗黑題材」的動作懸疑劇。

▲tvN ‎《特務家族》‎：張赫、張娜拉主演，本月（4月）17日首播

描述偽裝成平凡上班族的國情院特務丈夫權道勳，與夢想擁有完美家庭的甜美妻子姜宥拉之間，驚險死守著家庭的諜報喜劇。

▲SBS‎《浪漫醫生金師傅3》‎：韓石圭、安孝燮、李聖經主演，本月（4月）28日首播

以地方簡陋的石垣醫院爲背景，描述「真正醫生」的故事。 前兩季創下最高收視率27%，時隔3年回歸的第三季，備受關注。

▲SBS ‎《惡鬼》‎：金泰梨、吳正世、洪慶主演

描述被鬼附身的女人，和能夠看見鬼魂的男人，一起追尋神秘命案的故事。

▲SBS‎《災後調查日誌2》：金來沅、孫浩俊、孔升妍主演

描述負責抓犯人的警察與負責救火的消防官，共同應對所遇到的各種狀況之現場日誌。而第2季「國立科學搜査研究院」（國科搜）的份量也將大大增加。

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