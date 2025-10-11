崔宇植&庭沼珉新劇《宇宙MARRY ME？》首播收視飆5.6%！「假結婚換豪宅」上演「偽新婚夫婦」浪漫同居記

由崔宇植和庭沼珉主演的契約結婚題材新劇《宇宙MARRY ME？》昨晚首播，在SBS電視台達成全國收視率5.6%、最高瞬間7.0%的好成績，快節奏的劇情讓人對第二集感到期待。

第一集鋪墊了崔宇植和庭沼珉相遇的背景和過程，以及女方對男方「求婚」的緣由。 柳美里（庭沼珉 飾）婚禮前夕發現男友不忠，雖然已經簽約「全租房」、發出婚禮請帖，仍冷靜決定離婚及時止損。 一個月後，正要蓋章離婚的美里發現自己遭遇全租屋詐騙、馬上要無家可歸，求助前男友卻碰了一鼻子灰，落魄買醉時與金宇宙（崔宇植 飾）偶遇並獲得聯繫方式，因金宇宙與前男友姓名相同、相貌相似而認錯人。



好運的是，美里在百貨店抽獎活動中獲得價值50億的高級住宅。 實際上百貨店已有內定獲獎人，不願把獎品交給美里，開出各種苛刻條件，包括新婚夫妻必須親自到場領取。 美里的離婚申請還沒提交，但前男友已有新歡、拒絕幫忙，於是拜託宇宙假扮「老公」和她一同前往。



《宇宙MARRY ME？》講述金宇宙與劉美里為了守住高級新婚房頭獎，假裝結婚同居90天的故事，由《又，吳海英》《恩秀的好日子》導演宋賢旭與《心懷叵測的恢單女》編劇李荷娜聯手打造。第2集將於今晚播出，海外觀眾可在Disney+同步追看。



