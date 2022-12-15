Disney+新作《MOVING異能》太讓人期待！全明星陣容+高分網漫原著+超能力設定，角色介紹大公開！

最近Disney+製作的漫改劇《MOVING異能》（暫譯）在韓網引起討論，有人整理了劇情梗概和各演員對應角色的設定，看完之後只想說：趕快開播啊！

劇集《MOVING異能》改編自韓國「第一代網路漫畫家」姜草最著名的作品，由《屍戰朝鮮2》朴仁濟擔任導演，姜草本人撰寫劇本，耗資500億製作，相當於《魷魚遊戲》的2倍。 主演名單超長且星光熠熠：柳承龍、韓孝周、趙寅成、金成均、車太鉉、柳承範、金希沅、李正河、高允貞、郭善英、金信祿、朴喜洵，是即便拆開都足夠拍好幾部劇的程度！（上一次見到這麼強的陣容好像還是《我們的藍調時光》XD）



網漫講述圍繞超能力父母和小孩展開的故事，原著兼具幽默、感動、驚悚、動作、成長等多種要素，獲得超多讀者好評，在韓國連載平台Kakao Webtoon的閱讀次數逼近2億！



*以下內容包含網漫版關鍵劇情，請酌情閱讀哦！



《MOVING異能》的敘事採用「現在-過去-現在」結構，故事開頭一群平凡的小孩突然使出超能力，原來他們的父母就是超能力者，年輕時被安企部特殊組織當做工具使用，出逃後避開組織耳目把小孩撫養長大。 然而一直暗中監視的安企部和北韓要員發現小孩們的超能力逐漸覺醒，便試圖進行綁架。

網漫版主角是三位高中生，不過劇版似乎是以父母們為主，以下暫且以原著中的比例為準，介紹各個主要人物：

李正河飾演「金奉錫」，繼承了父親的飛行能力和母親的超級五感。 如果太瘦會飛起來，所以把自己養得胖胖並佩戴沙袋。 李正河為這角色在開拍前增重30kg，真的讓人佩服啊！



高允貞飾演「張熙秀」，繼承了父親的無痛覺、快速再生、強大體力，1個人打17個人也能贏。



金度勳飾演「李康勳」，繼承了父親的怪力、超高速、跳躍能力，原本是一名模範生。



接著來到父母這一代~

趙寅成飾演金奉錫的父親「金斗植」，擁有飛行能力的神槍手。 曾為安企部要員，去北韓執行最後一次任務時失蹤。



韓孝周飾演「李美賢」，是金奉錫之妻、金奉錫之母，曾為安企部要員，擁有超級五感，也是一名神槍手。 現在獨自經營一家泥鰍湯店撫養兒子。



柳乘龍飾演張熙秀的父親「張周元」，超能力是無痛覺、快速再生、強大體力。 現在開著一家生意不太好的炸雞店，養育唯一的女兒。 （大叔又開炸雞店XD）



郭善英飾演張周元的妻子「黃智熙」，原著裡已經去世。



金成均飾演李康勳的父親「李在萬」，擁有怪力、超高速、跳躍能力，同時也有聽覺障礙和認知障礙，在路邊擺攤維生，以聰明的兒子為驕傲。



金希沅飾演高中教師「崔日煥」，過去也曾是安企部要員，在監視小孩們的過程中產生懷疑。



文盛瑾飾演「閔龍俊」，安企部2次長、特殊任務組織的負責人，隱藏於巨大勢力背後的神秘人物。



朴喜洵飾演「金德允」，為完成任務不擇手段，充滿復仇心報復心的冷酷認為。 劇版據說會有複雜的感情戲！



金信祿飾演「呂雲奎」，同為組織裡的人，為求任務成功不惜下達任何命令。



車太鉉飾演「全介道」，擁有發電能力，是劇版原創人物。



柳承範飾演「Frank」，追趕超能力者的神秘人物，也是劇版原創人物。



《MOVING異能》去年8月23日開拍、今年7月11日殺青，原計劃今年下半年公開，目前看來要等到2023才能看到啦！

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