【雷】《寶物島》記憶殺回！朴炯植遭仇家步步緊逼，怒氣值不斷上升（EP.7-8）

Disney+復仇劇《寶物島》上週更新第7和第8集，收視率來到12.3%，再次刷新自身最高紀錄、穩居同時段冠軍，劇情越來越緊張複雜！

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



*以下內容包含7-8集關鍵劇情！



東柱恢復記憶

目睹姐姐遭遇車禍喪生，確實讓東柱（朴炯植 飾）記憶蘇醒，但他假裝仍然失憶，一邊幫姐姐辦葬禮，一邊在大鬍子的輔助下從醫院劫走卡車司機，洩憤地將他暴揍到血肉模糊。

誾男（洪華蓮 飾）向東柱訴說心意，但東柱將她無情推開，表示自己中槍和姐姐喪命都與她有關，和她在一起沒有好事發生，痛苦不已。



許壹導&廉張先策劃謀殺

廉張先（許峻豪 飾）被政客施壓交出2兆資金的支配權，為轉移壓力而向車會長要錢。 東柱向會長和許壹導表示已恢復一部份記憶，打開會長金庫，拿了美元和金條交給廉張先。 東柱離開後，千九浩發現他遺落了卡車司機的戒指，廉張先以為東柱記憶恢復，前去逼問密碼，不料東柱反將一軍，用槍指著廉張先和自己表示一概不知。 廉張先認為，比起希望渺茫的2兆韓元，當務之急是除掉東柱這個危險。





廉張先知道東柱對肉桂粉過敏，授意許壹導（李海英 飾）在家族聚餐的點心裡加了肉桂粉。 東柱知道對方在試探他，冒著生命危險吃光點心，隨後窒息倒地、心臟停跳。 誾男立即對他做人工呼吸急救，送醫後勉強保住性命。

廉張先仍不罷休，給了許壹導一隻註射器，讓他毒死東柱。 關鍵時刻，東柱突然暴起反殺刺客，隨後注視著門外的許壹導，眼中滿是憤怒。



誾男決定離婚

東柱住院後，大鬍子將東柱的手機和一包物品交給誾男，誾男看到遊艇上的求婚影片和已經修復的手鏈，悲傷不已。 誾男調查撞死東柱姐姐的兇手，在現場影片中看到千九浩，懷疑是廉張先指使; 接著發現繼父許壹導出現在求婚遊艇附近，更加驚愕。

誾男下定決心跟廉希澈離婚，但千家和廉家簽了婚前協議，誾男不僅要失去股份還要支付更大一筆賠償金。 誾男以影片截圖為威脅，請求廉張先允許她「免費」離婚，廉張先表面答應，暗地派人尾隨。



下集預告裡，車悳熙和政客都想取東柱性命，東柱對廉張先霸氣喊話：「等到你的性命足以滿足我的復仇時，再殺了你。」



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