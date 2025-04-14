《寶物島》大結局太傻眼！東柱完成復仇成為大山主人，內心卻沒有一絲快樂…無意間竟「引狼入室」！

Disney+復仇劇《寶物島》《寶物島》上週完結，雖然收視率創下開播以來最高、也是今年所有迷你係列劇最高紀錄，但不少觀眾對這個結局感到非常意外，猜測是為拍第二季做鋪墊...

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植 飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



金庫監禁

東柱對復仇有自己獨特的見解：奪走仇人擁有的一切，但讓他繼續活著。

東柱舉報廉張先教唆殺人，廉張先於是加進吞噬大山集團的計劃，指使議員洩露「千會長失智」的消息，令大山股價大跌。 東柱不允許大山流入廉張先之手，動用身邊資金買下子公司。



車會長感受到廉張先和病情的雙重威脅，親自向衚聯舉報廉張先，但被總統熟人攔了下來，還跟廉張先提前小酌慶祝。 喝醉的廉張先回到車上，殊不知司機已被換成東柱。 東柱向廉張先註射一針，廉昏沉誰去，再醒來竟置身於大山集團金庫內，出入密碼只有東柱一人知曉。

一年後，所有人都以為失蹤的廉張先已死，廉妻也放棄尋找，並將大宅改為幼稚園。 廉張先捐出名下所有財產以換取自由，東柱終於完成復仇、成為大山的新主人，怎知一陣悲涼湧上心頭，反而感到更加迷茫。



大結局竟是鳩佔鵲巢？ ！

車兌允自認不適合在大山電子工作，希望和母親一起離開，但車悳熙將全部希望寄託在兒子身上，拒絕了他的提議。 地先愚將車兌允視為礙眼的競爭對手，假裝親密地跟他坐在天台喝咖啡拍照，隨後趁兌允不注意，將他推落下去...

兌允死前將合照傳給東柱，東柱這時正在自我放逐，獨自搭船來到當初中槍的海域，依照父親遺願灑下他的骨灰。 東柱獨自坐在船上，手中拿著一把槍，不知要作何決定。



另一邊，車悳熙失去兒子失魂落魄、住進醫院，地先愚、地榮秀和車會長一起拍了全家福，母子表情得意洋洋，父親則似乎對眼前的狀況感到迷茫困惑。

網友看完大結局紛紛表示傻眼：「我看了什麼」「東柱也太慘，所有親人都死了」「公司金庫加裝洗手間怎會沒人知道」「兌允被先愚推過一次怎還敢站在那邊」「誾男後半段超沒存在感」「演員們辛苦了」。 有觀眾猜測，東柱的復仇動力來自失去親人，也許同父異母弟弟兌允之死，意味著他會回到大山開展新一輪復仇，也是暗示將繼續拍攝第二季。

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