「軍白期」南柱赫新劇《非法正義》下半年Disney+播出！神隱數月軍隊照片公開

南柱赫去年6月遭網友造謠「校園暴力」而大受打擊、鮮少公開露面,上月底已經低調入伍,短期內能見到他的機會應該就是下半年這部《非法正義》了!

Disney+《非法正義》已於去年13月殺青,今日宣佈將於下半年公開。 這部劇改編自去年完結的同名網漫,講述遊走在法律與犯罪之間的「義警」金智勇與目標各異的人們相互交鋒的故事,是一部「暗黑題材」的動作懸疑劇。



南柱赫飾演男主角「金智勇」過著不為人知的雙面生活:白天是成績優秀、守護法律的警校模範生,晚上則化身暗黑英雄「義務警察」,避開法網親自審判罪犯。劉智泰飾演調查組長「趙憲」,持續關注著媒體與政治界,帶著與眾不同的使命感追捕「義警」。



李浚赫飾演「義警」的助手「趙強旭」,他崇拜「義警」,用自己的方式向他提供幫助。金素辰飾演記者「崔薇麗」,是第一個曝光「義警」存在的人,對新聞報道很有信念感和自信感,為取材堅持不懈。



南柱赫近年憑《舉重妖精金福珠》《二十五,二十一》等作品接連人氣攀升,乖巧個性也博得好感,不料去年6月突然被自稱同學的網友爆料是「校園暴力加害者」,令大眾震驚。 南柱赫所屬社立即以名譽毀損罪起訴造謠者,後來D社採訪南柱赫班主任和同學證實爆料內容為假。 但南柱赫本人精神大受打擊,其後鮮少公開露面、社交媒體也沒有更新,隨後在今年3月20日低調入伍服兵役。



本月5日網上出現南柱赫在軍隊中的近照,看起來健康開朗,讓人安心不少:



First look of #NamJooHyuk at the military! He looks so good!



