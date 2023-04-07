「軍白期」南柱赫新劇《非法正義》下半年Disney+播出！神隱數月軍隊照片公開

南柱赫去年6月遭網友造謠「校園暴力」而大受打擊、鮮少公開露面，上月底已經低調入伍，短期內能見到他的機會應該就是下半年這部《非法正義》了！

Disney+《非法正義》已於去年13月殺青，今日宣佈將於下半年公開。 這部劇改編自去年完結的同名網漫，講述遊走在法律與犯罪之間的「義警」金智勇與目標各異的人們相互交鋒的故事，是一部「暗黑題材」的動作懸疑劇。



南柱赫飾演男主角「金智勇」過著不為人知的雙面生活：白天是成績優秀、守護法律的警校模範生，晚上則化身暗黑英雄「義務警察」，避開法網親自審判罪犯。劉智泰飾演調查組長「趙憲」，持續關注著媒體與政治界，帶著與眾不同的使命感追捕「義警」。



李浚赫飾演「義警」的助手「趙強旭」，他崇拜「義警」，用自己的方式向他提供幫助。金素辰飾演記者「崔薇麗」，是第一個曝光「義警」存在的人，對新聞報道很有信念感和自信感，為取材堅持不懈。



南柱赫近年憑《舉重妖精金福珠》《二十五，二十一》等作品接連人氣攀升，乖巧個性也博得好感，不料去年6月突然被自稱同學的網友爆料是「校園暴力加害者」，令大眾震驚。 南柱赫所屬社立即以名譽毀損罪起訴造謠者，後來D社採訪南柱赫班主任和同學證實爆料內容為假。 但南柱赫本人精神大受打擊，其後鮮少公開露面、社交媒體也沒有更新，隨後在今年3月20日低調入伍服兵役。



本月5日網上出現南柱赫在軍隊中的近照，看起來健康開朗，讓人安心不少：



原著網漫《非法正義》連載期間全球閱讀次數超過3億7千萬次，真人版也從製作階段就備受矚目。 由電影《青春，未完待續》《青春催落去》導演崔正烈執導。

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