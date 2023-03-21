張赫&張娜拉共組《特務家族》新劇登上Disney+，「動作劇天王」攜手「喜劇女王」全新預告&劇照公開

【多圖 & 簡介】可以把這個當成韓版《命中注定我愛你》的續集嗎？立刻把《特務家族》放進四月必追韓劇的口袋名單～。

由認識超過20年、已經是第四搭的最強CP「張赫&張娜拉」聯手！韓國 tvN 出品、並且確定在 Disney+ 上線的全新韓劇《特務家族》（另譯：Family）公開了正式預告和海報劇照，引發網友熱烈關注。



本劇講述偽裝成平凡上班族的國情院特務丈夫權道勳（張赫 飾），與夢想擁有完美家庭的甜美妻子姜宥拉（張娜拉 飾）之間，驚險死守著家庭的諜報喜劇。



▼Disney+《特務家族》前導中字預告：



▼tvN新預告，看似平凡的普通家族，其實每個人都有著不凡的實力～！



▼全身上下都是亮點的張赫，在本劇飾演平常偽裝成平凡上班族的國情院特務「權道勳」，任務在怎麼重要～家人都是第一的新好男人。製作組也表示，這是張赫時隔多年回歸的搞笑作品，絕對可以讓大眾看到他不計形象被毀的精采表演。



▼此外，你以為張娜拉只是演個平凡主婦那麼簡單嗎？張娜拉飾演權道勳的妻子姜宥拉一角，要撐起一個家絕對是相當不容易，老公還是特務？願景是家庭可以美滿幸福的她，又要如何一次次面對危機四伏的考驗呢？



從《Sweet Home》到《財閥家的小兒子》受到關注的實力派演員金南喜，這次在本劇中飾演可疑的不速之客泰九。



韓國間諜喜劇《特務家族》將於4月17日起每週一、二播出，一起期待首播吧！

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